صالحة غابش: خيال وثقافة الشاعر منطلقة لكتابة القصيدة

مسيرتها حافلة بالشعر والرواية والقصص، الكاتبة والشاعرة الإماراتية صالحة غابش، صاحبة إرث ثقافي ثري أغنت به المكتبات والقرّاء، وصل إلى 30 كتاباً حتى الآن إلى أن بات لها دار نشر خاصة بها، وأكدت صالحة غابش لـ«البيان»، أن خيال وثقافة الشاعر منطلقة لكتابة القصيدة.

وقالت: إن الشعر مجموعة أشياء يمكن وصفها في صيغة كلمات ثرية المحتوى كاللغة، والأمكنة، والرؤى، وكذلك الزمان والخيال وثقافة الشاعر وغيرها، وهناك أشياء إن صح التعبير- تخصّ الشاعر تعتبر منطلقة لكتابة القصيدة، يرسمها رسماً في إطار غير مرئي لغيره، إذ يبقى محتوى هذا الإطار هو الظاهر أمام المتلقين من متذوقي الشعر، أما ما حولها فيظل يبعث النبض فيها كلما قرئت، قد يكون النبض ضعيفاً أحياناً، ولكنه يقوى مع الوقت، وإذا لم يقوَ يبقى تجربة كان لا بد من كتابتها نصاً شعرياً.

وتابعت: أتذكر قصيدة كتبتها وكنت ربما أعدّها غير ذات تأثير في تجربتي، ولكنني كتبتها وضمنتها ديواني «الآن عرفت» ففوجئت بأحد الإخوة الشعراء يحدثني عنها ويمثلها أيضاً بحركات عفوية جعلها ترقى في نظري على الأقل، وكلما مررت عليها تذكرت الشاعر الذي جعل نبضها أقوى مما توقعت.

بدايات

وعن بدايات مسيرتها الإبداعية تقول: ليست هناك صعوبات تُذكر، كنت أقول دائماً إن الكرة في ملعب المرأة، هي من تصنع بصمتها الإبداعية التي تعتز بها وتفخر بها أسرتها ومجتمعها، فالصعوبات دائماً محصورة في موقف الأسرة والأهل تجاه ابنتها التي تكتب، لذلك وقبل هذه الفترة درجت الأسماء غير الصريحة التي توقع بها النصوص والتي تكتبها المرأة وتنشرها، ولكنها انحسرت انحساراً شديداً حتى أن من كانت تكتب باسم غير صريح أعلنت ذلك كاشفة عن اسمها الصريح، صعوبات هشّة ما لبثت أن غادرتنا، اليوم نرى الأب والأخ والزوج يحضرون تكريم المرأة وحفل فوزها بجائزتها وبكل فخر.

أما عن بداياتي فقد ضمنت بعضاً منها مما رأيت أنه يصلح للنشر في ديواني الأول «بانتظار الشمس» الذي صدر عام 1992م عن اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، وسعدت بالقراءات النقدية التي حظيت بها المجموعة، تلك القراءات التي نفتقدها اليوم في الصحافة الثقافية، فهي لا تخلو من ذكر الملاحظات على التجربة والتي يمكن أن يستفيد منها الشاعر في نصوصه القادمة، كان الديوان يتضمن قصائد عمودية وقصائد التفعيلة، وكنت حينها لا أرى في القصيدة العربية هويتها إلا بالأوزان الخليلية والقوافي، بعد خمس سنوات صدر ديواني الثاني «المرايا ليست هي» وتضمّن نصوصاً «نثرية» أردتُ أن أتحدّى ذاتي بها وإن كنت ما زلت أرى أن رداء القصيدة العربية الخاص بها والذي يجعلها منفردة هو الوزن والقافية.

تجربة

وعن تجربتها الأدبية «رائحة الزنجبيل» تقول صالحة غابش: «رائحة الزنجبيل» أعادتني إلى بداياتي في التجربة الكتابية لأنني بدأت ككاتبة للقصة القصيرة، وكنت قبل أن أتجه إلى الشعر كتبت ثلاث قصص قصيرة هي: «وهدأت العاصفة» كنت طالبة في الثانوية ونشرت في مجلة المدرسة، و«أوراق زاهية» فازت بجائزة ونشرت في مجلة الأزمنة العربية، وقصيدة «أحلام طفلة» التي ضمنت كتاب «كلنا نحب البحر» الصادر عن اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، إضافة إلى قصة طويلة وربما رواية قصيرة لم تُنشر ثم انعطفت لكتابة الشعر فجأة لا أعلم تماماً تلك اللحظة التي استدعتني إلى هذا الاتجاه، وبعد صدور أربعة دواوين شعرية كتبت الرواية، ولعل أحداثها كانت طاغية على أفكاري وظلّت هكذا إلى أن بدأت كتابتها، علماً بأن بعض القصائد في دواويني تعدّ قصصاً قصيرة مكثّفة في مشهد قصيدة.

ثراء الثقافة

وعن عوالم كتابة الرواية والقصة، تقول صالحة غابش: من تجربتي في كتابة الصنفين، لا أرى في الأمر تحوّلاً، هو النبع نفسه الذي يتفرّع إلى قنوات عذبة ويثريها من أساس عذوبته، أعتقد أن كل شاعر إذا أراد بإمكانه أن يتوسع في نصوصه، ويكتب أصنافاً أخرى كما أشرت سابقاً، وأرى في ذلك ثراءً للثقافة، خصوصاً إذا كانت التجربة ذاتها ثرية وجادة وليست مجرد تجديد لها أو إثبات القدرة على السير على ضفاف قناة أخرى، أو انتشار الاسم في أكثر من محفل أدبي متخصص.

وتابعت: لا شك أن بعض الوظائف تمد صاحب الكلمة بموضوعات ملهمة، خصوصاً إذا كانت في شؤون المجتمع، وما المجتمع سوى مجموعة إنسان، وكل إنسان له نبضه وحكاياته مع الحياة، فحين نتعامل عن قرب مع الناس وقصصهم وأحلامهم، وبعد الانتهاء من كتابة التقارير والرسائل العملية، نغلق النافذة علينا لنكتب شيئاً آخر، نصاً جميلاً من هموم الناس، من أحلامهم الجميلة ونجاحاتهم الحلوة.

صحيح أنني توقفت ما يقرب من سبع سنوات عن الكتابة الأدبية حين تقلدت منصب الأمين العام في المجلس، ولكنني عدت بكثير من الخبرات والمعارف والمعلومات التي يحتاجها النص الأدبي عن الحاضر والماضي، عن التاريخ والمستقبل، والإنسان المفعم بمشاعر لا حصر لها، وكان ضمن ممارساتنا العملية في المجلس الاعتناء «بالطفل»، هذا المخلوق الجميل الذي يحملنا على أجنحة البراءة ونكتشف معه بقايا براءتنا التي نكتب بها قصصه ومسرحياته.

كتابة مسرحيات

وأضافت: لقد بدأت بكتابة مسرحيات للطفل منذ أن كنت معلمة في إحدى المدارس الابتدائية، ثم أكملت الرحلة حين عملت في المجلس، ونظمنا ملتقى الشارقة للأطفال العرب الذي يفتتح بمسرحية تحمل عنوان شعار الدورة التي ينظم فيها، وما زلت أكتب المسرح حتى اليوم. وهذا مهّد الطريق لنشر كتب للأطفال واليافعين- قصصنا كانت أو غيرها- ومع مرور الوقت أنشأت دار نشر خاصة بي لنشر كتب الأطفال واليافعات اسمها «صديقات للنشر والتوزيع»، وكتبت واستكتبت كتّاباً للأطفال، وبلغ عدد مؤلفاتي للطفل أكثر من 30 كتاباً اليوم.

وعن آخر أعمالها الإبداعية تقول صالحة غابش: مؤخراً صدرت لي روايتي الثانية «أوراق الذاكرة» وتم توقيعها في معرض الشارقة الدولي للكتاب، كما أنني أعدّ كتاباً عن القيم الغائبة في عصرنا اليوم، وسبل استبقائها خاصة للأجيال القادمة التي تقوى بقيمها وأخلاقها كما تقوى بعلمها ومعارفها وبما تمارسه من استخدامات لوسائل التقنيات المختلفة في حياتنا.