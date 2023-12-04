إبداعات بانوارمية تثري تنوع الثقافات والفنون

لا يمر يوم إلا وتفتح دبي مجالات ومسارات إبداع جديدة أمام الموهوبين والمتخصصين في حقول الثقافة والفن والإبداع بشتى أشكاله. وذلك بفضل ما تشتمل عليه من ثقافة عمل إبداعي ترسخت أسسها لتؤسس لرسم خريطة فريدة مغايرة لألوان العمل الإبداعي سمتها الابتكار والدهشة والتنوع، وتقدم كل جديد مجدٍ وفاعل في تعزيز أنماط الإبداع العصري والذي يجمع في جواهره قصص الشعوب وثقافات الحضارات.

ومن هنا نجد أن الغالبية الساحقة من أهم المراكز الثقافية العالمية، والصالات الفنية، ومعها النوادي الثقافية والروابط الموسيقية والمسارح العالمية، راحت تركز على الحضور الفاعل لها في دبي، مؤمنة بأن هذا سيكون منصتها ورافعة شهرتها وانتشارها الأكبر في العالم.. ذلك لأن دبي تحولت محط أنظار جميع المهتمين المبدعين، وأيضاً الرغبين في الاسثتمار بمجالات الإبداع المتنوعة. وهو ما تعززه مبادرات هيئة الثقافة والفنون في دبي ووجهات دبي كافة التي تحضر فيها روائع التقاليد الإبداعية التراثية والمعاصرة، في بوتقة تمازج فريد تميزه الجاذبية والتشويق. وذلك مثل الحال التي نعايشها ونختبرها في جنبات وأرجاء ومطارح حي الفهيدي وأسواق دبي الشعبية.. وخور دبي وغير ذلك الكثير.

لقد غدونا نرى، وفي ظل هذه الثقافة العميقة الأساسات في دبي، أن كل أسلوب مبتكر في فضاءات الإبداع الرقمي أو الواقعي، بات يتلون بملامح الرقي والتطور والتفرد في شكل الجاذبية، التي تكتسي بها دبي. وهذا طبعاً بينما تحتفي بالمبدعين في جميع الثقافات وتنقل سكانها والمقيمين فيها وزوارها، عبر الفعاليات التي تقيمها وتحتضنها، ومن خلال المراكز والوجهات والمهرجانات ومقرات الضيافة والإبداع فيها، إلى فنون وروائع وعوالم ثقافات شعوب المعمورة بألوانها كافة، وذلك وسط أجواء تغمرها الفرحة وتسكنها روح التنوع والتسامح والانفتاح.

فلكل الأعياد وطقوسها ولكل الثقافات وألوان الاحتفاء فيها وأنماط ضيافتها التقليدية والعصرية، حضور فاعل ونوعي في دبي عبر وجهات ومراكز ومطاعم وفعاليات لا تنتهي ولا حصر لها، ومن بين البراهين في هذا الخصوص،

اختبار موسم الأعياد في مطعم تاموكا الذي يعدّ وجهة الطعام الشاطئية الأكثر تميّزاً في دبي، حكاية لا مثيل لها، حيث تستكشف أشهى النكهات التي تتغنّى بها جزر الأنتيل الكاريبية. وفي خضمها، يضفي مطعم تاموكا لمسته الخاصّة على احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة عبر مزيج فريد من النكهات الشهية، والعروض الترفيهية الحية، وتجارب الطعام على الشاطئ، لتغمرك أجواء الأعياد منقطعة النظير. ففي يوم الاثنين 25 ديسمبر 2023، من الساعة 1 بعد الظهر لغاية الساعة 4 عصراً، يحتفي المطعم بالمناسبة وسط أجواء مميزة تفيض روعةً. فقد أعدّ الشيف سيزار الشهير مائدة من 5 أطباق ستدلّل الحواس وتبهر الزوار.

ولا تكتمل تجربة الطعام هذه بدون التمتع بإيقاعات الدي جاي الآسرة، ترافقها أنغام العزف على الطبول أو آلة الكمان، وغيرها الكثير، حيث ستتناول أشهى الأطباق من موقع يوفّر إطلالات مبهرة على عين دبي، وتخوض تجربة من العمر تتجسّد فيها روح الأعياد الحقيقيّة، وتعيش لحظات ممتعة تعكس سحر عيد الميلاد. وفي العموم، فإن استقبال العام الجديد في مطعم تاموكا، واستراحة كانيا التابعة له، سيكون وسط الجديد بأجواء احتفالية لا تشبه سواها، حيث بمقدور سكان المدينة الراغبين التمتع بأجمل الاحتفالات الفاخرة المستوحاة من أجواء جزر الأنتيل الكاريبية يوم الأحد 31 ديسمبر 2023، من الساعة 8 مساءً لغاية الساعة 2 بعد منتصف الليل، مع التلذذ بقائمة طعام مؤلّفة من خمسة أطباق تحلو مشاركتها، فيما تصدح الأنغام اللاتينية وتتاح مجالات تأمل الإطلالات التي تحبس الأنفاس. وما إن تستقرّ عقارب الساعة على الرقم 12، حتى تبدأ الحفلة المتأخرة في استراحة كانيا، حيث ستمتّع ناظريك بعرض الألعاب النارية الذي يضيء سماء دبي وجزيرة النخلة.

ويضرب «دريم» دبي، مع موسم خامس أكثر تشويقًا، موعداً جديداً لرحلة مذهلة مليئة بتجارب ثقافية وفنية ممتعة، ضمن موسم جديد مفعم بالإثارة داخل الوجهة الأروع للعشاء والترفيه، والتي تضم نخبة من الفنانين الاستعراضيين، وأحدث العروض العالمية، مع أنغام الموسيقى الحية، ذلك وسط أجواء استعراضية شيقة تحتفي بأبرز العصور التاريخية.

إذ أعلنت الوجهة الترفيهية الأكثر إبهارًا في المدينة، «دريم» دبي، عن إطلاق موسمها المسرحي الخامس بعنوان «فوياج»، الذي يشمل أروع العروض الحية وذلك في تجربة ترفيهية لا مثيل لها في قلب دبي، حيث يزخر الموسم الجديد باستعراضات شيقة تعكس طابع أبرز العصور التاريخية، واللحظات الملحمية التي شكلت التاريخ في إطار ترفيهي مبتكر لم يسبق له مثيل.

ويأخذ موسم «فوياج» من «دريم» الزوار في رحلة استثنائية عبر الزمن، ليعيشوا أجواء تاريخية مفعمة بالحنين إلى الماضي، تحتفي بالثقافات المتنوعة على مسرح فسيح ومجهز بديكورات ضخمة، ومؤثرات بصرية ثلاثية الأبعاد، إلى جانب الأزياء الفخمة، لتجربة ترفيهية غامرة تنقل الزوار بين مختلف العصور، بدءًا من عهد الملكة الفرعونية «كليوباترا»، وحتى حقبة السبعينات في مدينة نيويورك الأمريكية.ويشارك في هذا الموسم عدد هائل من أمهر الفنانين والمبدعين، ونخبة من المطربين الجدد، فضلًا عن العروض العالمية المذهلة، والعديد من المفاجآت التي ستشعل المسرح حماسًا، لتجربة ترفيهية تصنع ذكريات تدوم طويلًا.

وقال «مارك مارون»، المدير الإداري للوجهة: «يقع الترفيه على رأس أولوياتنا في «دريم» دبي، ولقد تمكنا من تحقيق التوازن المثالي بين تقديم مختلف العروض الفنية والمسرحية المذهلة، وإتاحة الفرصة للزوار لقضاء أمتع الأوقات على المسرح. يمضي فريق العمل وقتًا طويلًا في البحث والتدريب لصناعة الأزياء ذات التصاميم المتميزة، وإخراج العروض بشكل مثالي، فضلًا عن نسج البناء الدرامي للعروض بطريقة جذابة وممتعة». وتكتمل التجربة الترفيهية مع مجموعة متميزة من روائع الطهي الفاخرة، المُعدة باستخدام أجود أنواع المكونات الطازجة من الموردين الموثوقين.





وفي مروج الدهشة والمغامرات، تستقر التجارب التي يسافر بنا اليها مطعم «أناسا»: Anása، في مطعم Alfresco اليوناني الشهير، حيث أعيد افتتاحه أخيرًا، متيحاً تذوق نكهات المطبخ المتوسطي في الهواء الطلق، في الطابق السادس في كونراد دبي، مع النكهات الجذابة لمأكولات البحر الأبيض المتوسط.

فبعد توقف قصير، أصبح Anása جاهزًا مرة أخرى لجذب الأذواق والقلوب بقائمة متجددة تحتفي بالنكهات المتنوعة التي لا تقاوم للبحر الأبيض المتوسط، مع التوجيه الإبداعي للطاهي التنفيذي الموهوب، إلياس دولاميس، حيث تستمر قائمة مطعم Anása في تكريم الكلاسيكيات الخالدة للمطبخ اليوناني بينما تدعو أيضًا رواد المطعم لاستكشاف الأطباق المبتكرة التي تعرض تنوع الطهي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ذلك لتتذوق الكلاسيكيات المحبوبة مثل: مسقعة. وفي كل قضمة ستشعر أنك في رحلة إلى شواطئ اليونان المشمسة، وتنغمس في المأكولات الشهية الجديدة التي تحتفي بالنسيج النابض بالحياة لنكهات البحر الأبيض المتوسط، كل ذلك ضمن أجواء أناسا الساحرة، التي تقع داخل واحة حضرية سحرية، مع خدمة ممتعة وسهلة وديكور المطعم البديع المستوحى من جمال قرى البحر الأبيض المتوسط والمناظر الطبيعية الساحلية، فهو بمثابة خلفية مثالية للتجمعات مع الأصدقاء والأحباء، مما يخلق جوًا جذابًا حيث يتم صنع الذكريات العزيزة.

واللافت أنه يقدم Anása مجموعة واسعة من المشروبات اليونانية والمتوسطية التقليدية، ومنها اليدوية الممزوجة بنكهات الأعشاب الطازجة والحمضيات، كما سيجد عشاق الحلوى متعة خالصة في مجموعة النهايات الحلوة، بما في ذلك اللوكوماديس مع العسل اليوناني والجوز والقرفة.





كما تحتفل Trader Vic's JBR وVERO Costal Italian وPure Sky Lounge & Dining بالموسم الجديد، من خلال ترقيات رائعة على عروض البرنش، حيث يقدم تجارب ممتعة وترفيهاً مثيراً ووجبات لذيذة، وكلها متاحة لمتعة الضيوف في هيلتون دبي جميرا وهيلتون دبي الممشى، ليحتفل الجميع بالموسم مع ترقيات الباقة الرائعة على عروض الغداء في Trader Vic's JBR، وVERO Costal Italian، وPure Sky Lounge & Dining.، والغداء في تريدر فيك جي بي آر حيث يقدم Tiki المفضل لدى الجميع ومقره بدبي، وأيضاً Trader Vic's JBR، ترقيات مجانية لباقة الإفطار والغداء على «Tiki Hula Hula Brunch» الشهير، مع أطباق لذيذة من قائمة محددة، ومحطات طهي حية تقدم التاكو، والسيفيتشي، والباو، والمزيد، وعدد غير محدود من ماي تايس وبوكا بوكاس وتتهيأ رحلة تناول العشاء في فيرا في الساحل الإيطالي في قلب جميرا بيتش ريزيدنس، مع تجربة طعام استثنائية ستسعد الأذواق، وتستمتع بوسائل ترفيه جديدة، بما في ذلك عازف الساكسفون والدي جي، وكلها تتمتع بإطلالات خلابة على غروب الشمس في عين دبي ومرسى دبي ونخلة جميرا.

إضافة إلى وجبة فطور وغداء عند غروب الشمس مع الترفيه الحي (عازف الساكسفون والدي جي).. وهناك

وجبة فطور وغداء عند غروب الشمس مع الترفيه الحي (عازف الساكسفون والدي جي) الزمان: كل يوم سبت من الساعة 5:30 مساءً إلى الساعة 9 مساءً المكان: صالة ومطعم بيور سكاي، هيلتون دبي الممشى، في جميرا بيتش ريزيدنس.



وكون موسم الأعياد على الأبواب، اختارت أسرة مطاعم The First Group في دبي، برنامجاً احتفائياً خاصاً غنياً بالترفيه والتذوق لأكلات خاصة، لنشر فرحة العطلة من خلال العروض المليئة بالزلاجات وتجارب تناول الطعام المذهلة التي ستقام في شهر ديسمبر، من وجبات الإفطار والغداء ذات الطابع الاحتفالي والعروض الخاصة المثيرة للعام الجديد، ففي بيسترو القرية، حيث ينغمس الزوار في روح العطلة في مطعم Village Bistro في قلب قرية جميرا الدائرية، حيث تنتظرك البهجة الاحتفالية والأوقات الطيبة. ففي عروض حفلة عيد الميلاد يبدأ الاحتفال مبكرًا ويتاح الاتسمتاع ببوفيه عائلي مع محطات شواء حية وفرن بيتزا متاح في الفترة من 4 إلى 21 ديسمبر.

كما تحظى وجبتا الفطور والغداء المشوي على التراس، برونق بهي حيث يوفرا طابعاً احتفالياً بظل تناول بوفيه شهي مع محطات للشواء وترفيه لا نهاية له، بين 23 – 25 ديسمبر، وفي غداء القرية الاحتفالي يستمتع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و11 عامًا. كما تعد وجبة فطور وغداء ليلة عيد الميلاد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و11 عاماً بنكهات لا مثيل لها، تكللها أطباق ومشروبات لا مثيل لسحرها ونكهاتها.



ويستكشف رواد المكان، ضمن سانتي ريا: Sante Ria، الجوهر الحقيقي لنكهات أمريكا اللاتينية فينغمسون في روح العطلة بهذا الموسم، وهو مطعم وكوكتيل لاتيني يقع في قلب قرية جميرا الدائرية. وفيه تتميز أجواء العطلة هذا الموسم مع عرض احتفالي الخاص لوجبة فطور وغداء على طراز المشاركة (باقة مدتها 3 ساعات) متاحة في الفترة من 4 إلى 21 ديسمبر. وأما وجبات الإفطار والغداء الاحتفالية: فيقدم Sante Ria وجبات الإفطار والغداء المميزة التي تحمل طابع العطلة ووجبة الإفطار والغداء الكبيرة في Feliz Navidad في ليلة عيد الميلاد ويوم عيد الميلاد في الفترة 22 – 25 ديسمبر.



ومع كرنفال السنة الجديدة تتيح الوجهة التمتع بالساعات الأخيرة من العام بأناقة مع ليلة سانتي ريا التي تحمل طابع الكرنفال، وسط ليلة مليئة بالطعام الذي يثلج الصدر والترفيه النابض بالحياة وفرصة للرقص طوال الليل مع بداية العام الجديد، ذلك في 31 ديسمبر.

وفي إيكيجاي ريستو يبدو تناول الطعام والشراب حافلاً بترفيه متنوع بهذا الموسم مع العروض الاحتفالية ووجبات الإفطار والغداء ذات الطابع الخاص والتي من المؤكد أنها ستضيف لمسة من الفرح إلى الاحتفالات، في وفرة ووجود قائمة طعام احتفالية مبهجة مكونة من 3 أطباق وباقات مشروبات لمدة 3 ساعات في إيكيجاي، ذلك من 4 إلى 21 ديسمبر.



ونتعرف إلى توليفة وعناصر الثقافة اليونانية بجمالياتها، جنباً إلى جنب مع تجارب تناول الطعام، في مطعم أموس: AMMOS، حيث الأطباق اليونانية الأصيلة والترفيه الحي والأطباق اللذيذة، وذلك في موقعه في ريكسوس بريميوم دبي جميرا بيتش ريزيدنس، حيث أعلن عن إطلاق «الليلة اليونانية» الجديدة والمثيرة، كما أنه يدعو كل يوم خميس أفراد الجمهور الراغبين، للانغماس في حفلة لا تُنسى مع الترفيه اليوناني والمأكولات اللذيذة، إذ تقام الليلة اليونانية من الساعة 8 مساءً حتى 11 مساءً، وتعد الجميع بأجواء مبهجة مليئة بالطقوس والمرح والأفراح اليونانية الممتعة، بما في ذلك فرصة للضيوف للمشاركة في التقليد البهي المتمثل في تحطيم الأطباق.

وسيضم الحدث أيضًا مغنيًا حيًا ودي جي يوناني يعزف مجموعة مختارة من الألحان اليونانية والعالمية النابضة بالحياة لإمتاع الضيوف طوال الليل، كما هي الحال في كل ليلة في مطعم AMMOS، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة من الأطباق اليونانية الكلاسيكية التي يعدها فريق الطهاة الموهوب في المطعم، وتشجع العروض الانتقائية الضيوف على تذوق الأطباق اليونانية الشهية، مثل سوفلاكي الدجاج والمأكولات البحرية وطبق أورزو البحري المفضل لدى المطاعم إلى جانب الترفيه الرائع في ظل قائمة إبداعية وتصميمات داخلية أنيقة، خاصة أنه تتميز ديكورات وتصاميم المعرض بأرضيات تيرازو بيضاء وديكور إغريقي وأقمشة بيضاء اللون، وهي الوصفة المثالية لنقل الضيوف في رحلة لا تُنسى إلى اليونان.

ولا مثيل لعوالم الفرادة والغرابة في رحاب فندق نوفوتيل وجلساته البديعة في مركز التجارة العالمي وإيبيس وان سنترال، حيث حضور برنامج يخص موسم الأعياد مع عروض عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة المثيرة التي تؤنس رواد المكان وسط استمتاع خاص بموسم الأعياد على أكمل وجه، إذ يدعو الجميع ليحتلفوا بموسم العطلات الأكثر بهجة في Entre Nous حيث يقومون بدعوة الضيوف للانضمام وإنشاء لحظات خاصة معًا من خلال إضافة لمسة من التألق إلى هذا الموسم، وأيضاً يسافر بهم لمتعة الانغماس في النكهات الرائعة لمأكولات الطهي العالمية خلال بوفيه عيد الميلاد يومي 24 و25 ديسمبر، وكل ذلك أثناء الاستمتاع بالأصوات المبهجة للموسيقى الاحتفالية للوصول إلى روح العطلة الحقيقية، تحديداً في يومي الأحد 24 ديسمبر والاثنين 25 ديسمبر في مطعم Entre Nous، مع باقة المشروبات المنزلية ومع الطقوس الاحتفالية أوان وجبة فطور وغداء عيد الميلاد اللذيذة؛ حيث يمكن للضيوف الاستمتاع ببوفيه عالمي بينما يستمتعون بالموسيقى المبهجة طوال الحدث، وأيضاً تجربة حفل عشاء ليلة رأس السنة الجديدة، مع أمسية مليئة بالعروض الحية لراقصة شرقية ودي جي تؤدي أفضل الأغاني العالمية طوال الليل، يوم الأحد 31 ديسمبر وفي العروض المخصصة لعيد الميلاد يتوفر الاستمتاع بعشاء عيد الميلاد اللذيذ مع وجبة مكونة من 3 أطباق متوفرة يومي 24 و25 ديسمبر في Wok & Co، مصحوبة بألحان احتفالية.

وبالمناسبة، هناك عرض مناسب للعائلة يجعل من Wok & Co وجهة مثالية لاحتفالات عيد الميلاد يوم الأحد 24 ديسمبر والاثنين 25 ديسمبر مع مشروبات و3 أطباق. كما يتاح الاحتفال بالموسم مع وجبة فطور وغداء عيد الميلاد الشهية التي تتميز بقائمة محددة من 3 أطباق تكملها موسيقى احتفالية مبهجة يوم الاثنين 25 ديسمبر في ووك آند كو، إيبيس وان سنترال وتعد سلسلة نوفوتيل يما فيها من فنادق وأجنحة ومنتجعات نوفوتيل، وجهات فخمة مصممة لتكون أماكن مريحة ومفعمة بالحيوية حيث يمكن للضيوف «التوقف مؤقتًا» وتخصيص بعض الوقت للاستمتاع باللحظات المهمة حقًا.

وتوفر المجموعة الواسعة من الفنادق والأجنحة والمنتجعات التابعة للعلامة التجارية العديد من الخدمات للضيوف من رجال الأعمال والسياح على حدٍ سواء، بما في ذلك الوحدات الفسيحة والمجهزة.

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