«مهرجان الظفرة للكتاب 2023» ينطلق بمشاركة 50 عارضاً



انطلقت اليوم، فعاليات «مهرجان الظفرة للكتاب 2023»، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، تحت شعار «يسقي الظفرة ويرويها». وسيقدم المهرجان للجمهور برنامجاً ثقافياً متنوعاً يشتمل على مجموعة كبيرة من الأمسيات والندوات والأنشطة المصاحبة، كما يُثري معارف وثقافة جميع أفراد المجتمع من خلال 50 عارضاً مشاركاً، وذلك حتى العاشر من ديسمبر في الحديقة العامة بمدينة زايد وذلك يومياً من الساعة 4 عصراً وحتى 12 منتصف الليل.

وجهة ثقافية

ويسعى المهرجان إلى تعزيز مكانة مدينة الظفرة انطلاقاً من رؤية القيادة الحكيمة الرامية إلى جعلها وجهة ثقافية وسياحية وتاريخية للزوّار من داخل الدولة وخارجها، وتكريس معاني الاعتزاز والفخر بهذه المنطقة التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ عقود.

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «حظيت منطقة الظفرة بقيمة استثنائية في وجدان وقصائد الراحل الكبير المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فقد ارتبطت بفرسان الشعر، وهي محطّ رحالهم، وتملك تاريخاً طويلاً وإرثاً شعبياً غنياً يجعلها محطة مثالية لتنظيم هذا المهرجان».

وتابع: «حرصنا على استثمار النجاحات التي حققتها أنشطة المركز في الظفرة خلال السنوات السابقة، وأن نقدم للجمهور مهرجاناً يضم برنامجاً ثقافياً وفنياً ومعرفياً متكاملاً يليق بحضور الظفرة المميز في الذاكرة والثقافة ينهل من معارف وفكر المكان، ويتفاعل مع مخزون ثقافتهم، ينطلق من وجود الكتاب المحوري ويتسع ليشمل كل مصادر المعرفة من إبداعات فنية موسيقية وتشكيلية وعروض أداء».

وأكد أن دورة هذا العام تضم برنامجاً شاملاً متكاملاً يسلط الضوء على مكانة مدينة الظفرة الاستثنائية، ويرسّخ الموروث الشعبي وقيم الاعتزاز والانتماء له في أذهان جميع أفراد المجتمع انطلاقاً من الحرص على إيجاد جيل قارئ مثقف قادر على استكمال مشاريع وتطلعات الدولة المستقبلية بوعي وإدراك كبيرين.

لغة الثقافة

وقال سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية: من جديد نعود لنخاطب أهل الظفرة الكرام بلغة الثقافة، والفنون والإبداع، ونحاورهم بجماليات الشعر وعذوبته، ونقدم لهم حدثاً يليق بمكانة منطقة الظفرة وحضورها في قصائد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. فقد خصصنا مجموعة متكاملة من الفعاليات التي تستهدف إثراء معارف وخبرات جميع أفراد المجتمع، وتزويدهم بكل مصادر المعرفة، وتلبية ذائقتهم الثقافية النوعية.

وتابع: «يشارك هذا العام نخبة من المبدعين في مجالات مختلفة على صعيد الشعر والأدب والفكر والدراسات والفنون في المهرجان، الذين سيقدمون للجمهور حصيلة خبراتهم ومعارفهم، عبر سلسلة من الجلسات، والندوات، والأمسيات الشعرية التي تضيء على جملة من الإبداعات النوعية. وسيسهم ذلك في تحقيق رؤية المركز وأهدافه في تقديم كل ما يخدم الارتقاء بذائقة أبناء منطقة الظفرة والدولة على العموم».