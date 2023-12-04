أطفال يقدمون لوحات فنية تتغنى بحب الوطن

شارك 37 طفلاً وطفلة من عدة مدارس في منطقة العين الخضراء، في المعرض الفني الذي نظمه مركز «رفلكت للفنون» في العين، وبالتعاون مع الفنانة التشكيلية سامية صالح، وذلك في بيت محمد بن خليفة، وبرعاية وحضور الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، والشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، وحضور نخبة من الشخصيات الفنية والتربوية والإعلامية وأولياء الأمور.

وقدم الأطفال في المعرض الفني الذي حمل اسم «أرض الأحلام»، العديد من اللوحات الفنية والجميلة، والتي تجسد في حد ذاتها القيم والمبادئ والنجاحات القياسية التي حققتها الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة على مر الأعوام، كما تعبّر أيضاً عن حبهم واعتزازهم بالوطن الغالي.

وقال الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري في لـ «البيان»: «إن رسومات الطلبة في المعرض الذي تم تنظيمه بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52، يرسخ حب الوطن في قلوب الأطفال، وينمي لديهم روح الابتكار والإبداع، خاصة في تجسيد لوحاتهم الفنية لمعالم الوطن التاريخية والتراثية الأصيلة». وأضاف: نعم، سعدت جداً بحرص الصغار على إحياء هذا المعرض بلوحاتهم التي تتغنى بحبهم العميق لوطننا الغالي، كما أرى شخصياً أن معرض «أرض الأحلام»، هو في حد ذاته عبارة عن رسالة سامية، ملؤها حب وامتنان وتقدير يقدمها الصغار للقيادة الرشيدة ودولة الإمارات، حكومة وشعباً، وهي لوحات جميلة تحمل بين طياتها العديد من معاني البهجة والفرح. مشيداً بطاقم عمل المعرض الذي حرص على إتاحة الفرصة للأطفال من شتى المراحل العمرية على التعبير بطريقتهم الفنية عن الامتنان والولاء للقيادة الرشيدة في الدولة، والتي تسير بخطوات واثقة نحو مستقبل مشرق مليء بالنجاح والتقدم.

كما أوضحت الفنانة سامية صالح أن معرض «أرض الأحلام»، يهدف لدمج الأطفال في الساحة الفنية، وعرض إبداعاتهم، خاصة الأعمال التشكيلية المختلفة للموروث والتراث الإماراتي بمختلف مفرداته الجمالية. وأضافت: «نحرص كل عام على تنظيم المعرض لزيادة ثقة الأطفال بقدراتهم الفنية والابداعية، وتشجيعهم على الاستمرار، وتقديم الدعم اللازم لهم».