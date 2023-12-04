«مهرجان أم الإمارات» يختتم فعالياته في العين

اختتم «مهرجان أم الإمارات» فعالياته أمس الأحد في منطقة العين الخضراء، والذي تزامنت برامجه المتنوعة والجاذبة مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 52. وشهد المهرجان الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في «العين سكوير» بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي «القطارة للاستثمارات»، إقبالاً كبيراً وجميلاً من أهالي العين، وزوارها، ليؤكد أنه مهرجان له جاذبيته وطابعه المتميز، ومذاقه الخاص الذي يظهر بوضوح بين مختلف الفعاليات.





فعاليات مميزة

وتجدر الإشارة إلى أن «مهرجان أم الإمارات» في منطقة العين قد حفل بباقة استثنائية من فعاليات متنوعة ومميزة، واستطاع أن يلبي اهتمامات كل أفراد الأسرة، ومختلف الشرائح العمرية والاجتماعية، وليس هذا فحسب، إذ سعى فعلياً إلى اجتذاب الزائرين والسائحين والتفاعل مع اهتماماتهم المختلفة والمتنوعة، من أجل أن يعيشوا في النهاية تجربة وخبرة طيبة وقادرة على البقاء والاستمرار في ذاكرتهم لفترة طويلة، وذلك من خلال الاستمتاع والتفاعل مع العروض الفنية، والترفيهية، وأخرى مخصصة للأطفال وفقاً لأعلى معايير السلامة. ومن الفعاليات أيضاً تقديم تشكيلة غنية بالنكهات من مفاهيم الطعام المختارة بعناية لتسليط الضوء على أجود الأطباق التقليدية المحلية والإقليمية المحضرة بلمسات عصرية. كما عاش زوار المهرجان خلال أيام الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 52، أجواء من السعادة تعكس فرحة الوطن وشعب الإمارات وفخره بإنجازات الدولة، واعتزازه بعلم الاتحاد، وبالقيادة الحكيمة. وليواصل «مهرجان أم الإمارات» نجاحه ليصبح «أيقونة» للمهرجانات التي تجمع بين التسوق والترفيه، والسياحة.

كنوز العين

وأثبت المهرجان ومنذ انطلاقته عبر المواسم الماضية وبقوة مدى تشوق المواطن والمقيم والزائر إلى مثل هذه المهرجانات التي تمثل متنفساً في متناول الجميع. ومن جانب آخر فإن الزائر لـ «مهرجان أم الإمارات» لم يفوت على نفسه وعائلته أيضاً فرصة التعرف على ما تزخر به العين من كنوز تراثية وبيئية وفنية وثقافية رائعة وجميلة.