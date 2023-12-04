ثالث حلقات «شاعر المليون» تنطلق غداً

تنطلق مساء غد، ثالث حلقات البث المباشر من برنامج «شاعر المليون» في موسمه الحادي عشر، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي بالتعاون مع نادي تراث الإمارات، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي - بمشاركة ستة شعراء، وذلك عبر قناتي أبوظبي وبينونة.

لجنة التحكيم

ويلتقي أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من الدكتور غسان الحسن والدكتور سلطان العميمي وحمد السعيد، خلال الحلقة الثانية من البرنامج، بالشعراء الستة الذين سيقدمون روائعهم الشعرية خلال الأمسية التي تشهد حضوراً لافتاً من عشاق الشعر النبطي، وهؤلاء الشعراء هم حذيفة الهذالين من دولة فلسطين وسلطان محمد المعمري من سلطنة عمان وعمر اللهيميد من الإمارات، وأيضاً فيصل دخيل الله الكسر العتيبي ومحمد عايض العزيزي المطيري من المملكة العربية السعودية ونواف الجعيب من دولة الكويت.

وكانت الحلقة الماضية من البرنامج أسفرت عن تأهل كل من فهد الدبداب المطيري من دولة الكويت، بنتيجة 48 درجة، وعمر بن هذال من المملكة العربية السعودية، بنتيجة 47 درجة إلى المرحلة المقبلة من المسابقة، بقرار أعضاء لجنة التحكيم، فيما ينتظر بقية شعراء الحلقة، وهم: عبدالله ميران الكوح من بريطانيا، وصلاح بن ضاحي الحربي من المملكة العربية السعودية، ووعد عبدالله طحان من سوريا، وجابر نشيرا المري من قطر، انتهاء فترة تصويت الجمهور من خلال موقع وتطبيق «شاعر المليون» بداية الحلقة الثالثة، حيث سيعلن مقدماً البرنامج عن نتائج التصويت والمتأهل للمرحلة التالية بتصويت الجمهور.

يشار إلى أن الشعراء المتأهلين للمرحلة المقبلة في الحلقتين الماضيتين، هم: فهد الدبداب المطيري من دولة الكويت، وعمر بن هذال وفواز ناوي العنزي من المملكة العربية السعودية، وفهد الشمري من دولة العراق، وفادي زبد العبادي من المملكة الأردنية الهاشمية.