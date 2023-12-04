نسبة الـ 55% تهدد مستقبل ليفاندوفسكي مع برشلونة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصبح مستقبل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع ناديه برشلونة غامضاً، بسبب بند مثير
مدون في عقده مع النادي الكتالوني.
وكان ليفاندوفسكي انتقل إلى برشلونة قادماً من بايرن ميونخ صيف 2022، بعقد يمتد حتى صيف 2026.
ووفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية، يحق لبرشلونة فسخ عقد ليفاندوفسكي من طرف واحد قبل نهايته بموسم، وعدم منح البولندي راتب السنة الأخيرة.
ويتمكن لبرشلونة من تطبيق هذا البند، إذا لم يلعب ليفاندوفسكي 55% من مباريات الموسم المقبل 2025/2024.
ويخطط برشلونة إلى اللجوء لهذا البند إذا انخفض مستوى ليفاندوفسكي في الموسم الثالث له مع البرسا خاصة إنه سيكون وقتها أتم عامه الـ 37، لذا يفضل البلوغرانا توفير راتبه في السنة الرابعة، المقدر بـ 22.3 مليون جنيه إسترليني.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN04122023000110011019ID1107533713
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.