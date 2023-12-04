نسبة الـ 55% تهدد مستقبل ليفاندوفسكي مع برشلونة

أصبح مستقبل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع ناديه برشلونة غامضاً، بسبب بند مثير

مدون في عقده مع النادي الكتالوني.

وكان ليفاندوفسكي انتقل إلى برشلونة قادماً من بايرن ميونخ صيف 2022، بعقد يمتد حتى صيف 2026.

ووفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية، يحق لبرشلونة فسخ عقد ليفاندوفسكي من طرف واحد قبل نهايته بموسم، وعدم منح البولندي راتب السنة الأخيرة.

ويتمكن لبرشلونة من تطبيق هذا البند، إذا لم يلعب ليفاندوفسكي 55% من مباريات الموسم المقبل 2025/2024.

ويخطط برشلونة إلى اللجوء لهذا البند إذا انخفض مستوى ليفاندوفسكي في الموسم الثالث له مع البرسا خاصة إنه سيكون وقتها أتم عامه الـ 37، لذا يفضل البلوغرانا توفير راتبه في السنة الرابعة، المقدر بـ 22.3 مليون جنيه إسترليني.

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