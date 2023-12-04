الظفرة يتعاقد مع المدرب البرازيلي كاميلي خلفاً لمسفر

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن مجلس إدارة نادي الظفرة، تعاقده مع
البرازيلي باولو كاميلي مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للدكتور عبدالله مسفر.
ويمتلك كاميلي خبرة كبيرة في الدوري الاماراتي، من خلال عمله في عدة أندية على رأسها دبا الفجيرة وخورفكان.
الجدير بالذكر أن الظفرة يحتل المركز الثاني برصيد 19
نقطة، وخاض الفريق 10 مباريات في دوري الدرجة الأولى محققاً الفوز في 5 مباريات، والتعادل في أربعة، وخسر
مباراة وحيدة.
وستكون مباراة الظفرة المقبلة أمام سيتي ضمن الجولة الحادية عشرة الأولى للمدرب كاميلي تحت قيادة كابينة الظفرة، يوم 10 ديسمبر الجاري.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN04122023000110011019ID1107533711
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.