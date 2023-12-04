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الظفرة يتعاقد مع المدرب البرازيلي كاميلي خلفاً لمسفر

12/4/2023 3:01:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مجلس إدارة نادي الظفرة، تعاقده مع
البرازيلي باولو كاميلي مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للدكتور عبدالله مسفر.

ويمتلك كاميلي خبرة كبيرة في الدوري الاماراتي، من خلال عمله في عدة أندية على رأسها دبا الفجيرة وخورفكان.

الجدير بالذكر أن الظفرة يحتل المركز الثاني برصيد 19
نقطة، وخاض الفريق 10 مباريات في دوري الدرجة الأولى محققاً الفوز في 5 مباريات، والتعادل في أربعة، وخسر
مباراة وحيدة.

وستكون مباراة الظفرة المقبلة أمام سيتي ضمن الجولة الحادية عشرة الأولى للمدرب كاميلي تحت قيادة كابينة الظفرة، يوم 10 ديسمبر الجاري.

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