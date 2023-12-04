بيلينغهام: أحلق في السماء مع أنشيلوتي.. وخيبت ظنه بسبب اللغة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد جود بيلينغهام نجم ريال مدريد، إن الحرية التي منحها له الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الميرنغي داخل المستطيل الأخضر، جعلته وكإنه يحلق في السماء.
وكان بيلينغهام انضم إلى صفوف
ريال مدريد الصيف الماضي قادماً من بوروسيا دورتموند، وحقق بداية مذهلة، حيث سجل 15 هدفًا في 17 مباراة بجميع المسابقات.
وقال بيلينغهام، في حوار مع صحيفة "توتو سبورت": "كان لدي التزام قوي بتحسين نفسي من خلال العمل الجاد، لكن الفضل يعود إلى أنشيلوتي".
وأضاف: "أنشيلوتي نجح في إيجاد المركز المناسب لي، ومنحني المزيد من الحرية في الملعب، لذلك أنا أحلق في السماء الآن".
وتابع: "أعلم أنني أخيب ظنه في جانب واحد، ما زلت لا أتحدث الإسبانية، أنا آسف لكني أجد عقبات لم أتوقعها مع هذه اللغة، أعترف أن الأمر صعب بالنسبة لي، لكني أعده بأقصى قدر من الالتزام".
وسجل بيلينغهام 24 هدفاً في 132 مباراة مع بوروسيا دورتموند قبل انتقاله إلى ريال مدريد، مقابل 103 ملايين يورو في الصيف الماضي.
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