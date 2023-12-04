بيلينغهام: أحلق في السماء مع أنشيلوتي.. وخيبت ظنه بسبب اللغة

أكد جود بيلينغهام نجم ريال مدريد، إن الحرية التي منحها له الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الميرنغي داخل المستطيل الأخضر، جعلته وكإنه يحلق في السماء.

وكان بيلينغهام انضم إلى صفوف

ريال مدريد الصيف الماضي قادماً من بوروسيا دورتموند، وحقق بداية مذهلة، حيث سجل 15 هدفًا في 17 مباراة بجميع المسابقات.

وقال بيلينغهام، في حوار مع صحيفة "توتو سبورت": "كان لدي التزام قوي بتحسين نفسي من خلال العمل الجاد، لكن الفضل يعود إلى أنشيلوتي".

وأضاف: "أنشيلوتي نجح في إيجاد المركز المناسب لي، ومنحني المزيد من الحرية في الملعب، لذلك أنا أحلق في السماء الآن".

وتابع: "أعلم أنني أخيب ظنه في جانب واحد، ما زلت لا أتحدث الإسبانية، أنا آسف لكني أجد عقبات لم أتوقعها مع هذه اللغة، أعترف أن الأمر صعب بالنسبة لي، لكني أعده بأقصى قدر من الالتزام".

وسجل بيلينغهام 24 هدفاً في 132 مباراة مع بوروسيا دورتموند قبل انتقاله إلى ريال مدريد، مقابل 103 ملايين يورو في الصيف الماضي.

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