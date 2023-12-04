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رئيس الاتحاد السعودي عن التتويج بكأس آسيا: هناك 4 منتخبات أفضل منا

12/4/2023 3:01:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يرى ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن تتويج الأخضر بلقب كأس آسيا 2023 ليس سهلاً

وقال المسحل: "نعد بأن نعمل بشكل جماعي، روبرتو مانشيني مدرب الأخضر صرح بأنه يطمح لتحقيق اللقب، لكن هذا ليس سهلاً".

وأضاف المسحل في تصريحاته لقناة "السعودية": "كأس آسيا تشهد مشاركة منتخبات قوية تتفوق علينا في تصنيف فيفا مثل اليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وإيران".

وأشار: "هذا لا يعني أننا سندخل البطولة دون أن يكون هدفنا المنافسة على اللقب، منتخب السعودية قدم نتائج جيدة في انطلاقة التصفيات المزدوجة، وسيكون جاهزاً
لخوض البطولة القارية".

ويستعد منتخب السعودية بقيادة مانشيني، لخوض كأس آسيا في قطر يناير المقبل، وينافس الأخضر في المجموعة السادسة التي تضم تايلاند وعمان وقيرغيزستان.

ويحلم المنتخب السعودي بالتتويج باللقب القاري للمرة الرابعة في تاريخه، والأول منذ عام 1996.

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