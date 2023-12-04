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مليون تذكرة للمجموعات.. انطلاق المرحلة الثانية لبيع تذاكر يورو 2024

12/4/2023 3:01:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بدأت المرحلة الثانية من عملية بيع تذاكر ببطولة أمم أوروبا يورو 2024، اليوم الإثنين، حيث سيتم إتاحة مليون تذكرة لمباريات دور المجموعات لجماهير الـ 21 منتخبًا التي تأهلت للبطولة، حتى يوم 12 ديسمبر الجاري.

وسيحصل كل اتحاد وطني على 10 آلاف تذكرة لكل مباراة من المباريات الثلاثة لمنتخباتهم في دور المجموعات بالبطولة التي تُقام في ألمانيا في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين.

وستحدد قرعة ستجرى في يناير المقبل من سيحصل على التذاكر، عبر البوابة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بعد بدء المرحلة الثانية من بيع التذاكر، عقب إجراء قرعة دور المجموعات، أول أمس السبت.

وتتراوح أسعار التذاكر من 30 يورو إلى 200 يورو (33 دولار إلى 218 دولار)، فيما تم تسعير تذكرة المباراة الافتتاحية بين ألمانيا واسكتلندا، لتتراوح بين 50 يورو إلى 600 يورو.

وهناك بعض التذاكر القليلة المتاحة من المرحلة الأولى لعملية البيع، حيث كان هناك 1.2 مليون تذكرة متاحة للبيع، علمًا أن التذاكر المتبقية لم يتم دفع ثمنها.

وستكون هناك مراحل أخرى لبيع التذاكر العام الجديد 2024، لجماهير المنتخبات الثلاثة التي ستتأهل عبر الدور الفاصل في مارس المقبل، ولمباريات الأدوار الاقصائية.

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