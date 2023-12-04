الشارقة يودع دوري أبطال آسيا بعد خسارة «دراماتيكية» أمام الفيصلي الأردني (صور)

أنهى الشارقة مشواره في دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا بالخسارة خارج ملعبه أمام الفيصلي الأردني 2-1، ضمن المجموعة الثانية بعد مباراة دراماتيكية ظل فيها الشارقة متقدماً حتى نهاية الوقت الأصلي بهدف فراس بالعربي، وعادل الفريق الأردني لتعديل النتيجة ثم الفوز في الوقت البديل، ليتوقف رصيد الشارقة في النقطة 8 وقفز الفيصلي للنقطة 6، وفي المباراة الأخرى للمجموعة تعادل السد في ملعبه مع ناساف الأوزبكي 2-2، وبذلك يتصدر ناساف برصيد 11 نقطة ثم السد ثانياً والشارقة ثالثاً والفيصلي رابعاً، وبذلك ودع الشارقة البطولة.

جاءت البداية قوية من الشارقة وتهيأت له فرصتين للتسجيل في أول 5 دقائق تصدى لهما الحارس نور الدين بن عطية عن طريق موسى ماريجا لوان بيريرا، ولاحت أول فرصة حقيقية للفيصلي بعد مرور 29 دقيقة من عارف محمد أنقذها الدفاع الشرقاوي بعد خروج الحارس درويش محمد ثم فرصة ثانية من تسديدة نزار الرشدان مرت جوار القائم الأيمن لمرمى الشارقة، وانتظر الشارقة حتى الدقيقة 34 لافتتاح التسجيل عن طريق فراس بالعربي من هجمة بدأها لوان بيريرا إلى كايو لوكاس الذي مرر كرة ذهبية بين اثنين من المدافعين، ترجمها بالعربي بيسراه في المرمى، ونجح الشارقة في المحافظة على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني قل أداء الشارقة وقابله تفوق للفريق الأردني خاصة في الدقائق الأخيرة التي شهدت إصابة لاعب الفيصلي امين الشناينة وخروجه بسيارة الإسعاف نتيجة احتكاك مع ضاري فهد الذي تحصل على بطاقة صفراء، وفي الوقت الذي كانت تسير فيه المباراة لنهايتها فاجأ رزق بن هاني حارس الشارقة درويش محمد بتسديدة في مقص المرمى أعلنت عن هدف التعادل في الدقيقة 90، وبعد هذا الهدف تحصل ماجد راشد على بطاقة حمراء بعد الإنذار الثاني ليكمل الشارقة الوقت البديل بعشرة لاعبين، وواصل الفيصلي أفضليته الهجومية في هذا الوقت ونجح في قلب النتيجة بهدف التقدم "ق 90 + 7" عن طريق رفيق الكامرجي، وضاعت له فرصة هدف ثالث بعد ذلك وأشهر الحكم بطاقة حمراء ثانية في المباراة للاعب الشارقة بيانيتش "ق 90 +10" لتنتهي المباراة بخسارة الشارقة 1-2.

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