بعد واقعة قتل مشجع.. وزيرة الرياضة الفرنسية تدعو لتحرك عالمي

أعلنت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا-كاستيرا، عن اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة العنف الذي يرافق مباريات كرة القدم، والذي وصل ذروته بعد مقتل مشجع في فرنسا مطلع الأسبوع الجاري.

وقالت أوديا-كاستيرا لإذاعة "فرانس إنفو"، اليوم الاثنين: "الحالة تتطلب إجراءات جذرية، لا يمكن أن تستمر الأمور بهذا الشكل في كرة القدم، هذا يكفي".

وذكر مكتب المدعي العام في نانت، أن سيارات كانت تحمل جماهير نيس، تم الهجوم عليها من قبل جماهير نانت، قبل المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت الماضي في الدوري الفرنسي، وقال ممثلو الادعاء إن أحد مشجعي نانت انهار وتوفى، رغم التدخل السريع لخدمات الطوارئ، بسبب جرح في ظهره ربما يتطابق مع سلاح أبيض.

وشهدت الفترة الأخيرة اشتباكات عنيفة متكررة، على هامش مباريات كرة القدم في فرنسا، وفي نهاية أكتوبر الماضي، هوجمت بالحجارة حافلة ليون في مارسيليا، وأصيب وقتها فابيو جروسو المدير الفني، في رأسه.

وقالت أوديا-كاستيرا إن العنف في المباريات، لا يقتصر على فرنسا فقط، ودعت لاستجابة عالمية.

وبالنسبة لفرنسا، اقترحت إمكانية الحد من حركة المشجعين حول المباريات عالية الخطورة.

وأوضحت أنه من غير الممكن أن تعمل قوات تطبيق القانون والنظام فوق طاقتها، وأن تُدمر الممتلكات، وأن يتم رشق الحافلات بالحجارة، وأن تحدث إصابات، والآن توجد حالة وفاة.

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