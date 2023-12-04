جعلتني ابتسم لأول مرة.. هالاند يسخر من نفسه (صور)

أعاد النرويجي آرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، نشر صورة ساخرة له، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مؤكداً إنها جعلته يبتسم اليوم للمرة الأولى.

وتداولت جماهير كرة القدم حول العالم خلال الساعات الماضية، العديد من الصور الساخرة لهالاند، بعد واقعة اعتراضه على الحكم سيمون هوبر، الذي أدار مواجهة مانشستر سيتي وتوتنهام، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر الدوري الإنجليزي.

وأعاد هالاند نشر إحدى الصور الساخرة، المرسومة له على طريقة "الكاريكاتير"، وكتب عليها: "هذه الصورة جعلتني ابتسم اليوم للمرة الأولى".

وأصبح هالاند مهدداً بالإيقاف من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وفقاً لصحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، حيث يواجه اللاعب تهمة سوء السلوك، بسبب انفعاله على حكم اللقاء عقب قرار الأخير بحرمان فريقه مانشستر سيتي من فرصة هجمة خطيرة بإيقاف اللعب لاحتساب مخالفة، وعدم تطبيق إتاحة الفرصة، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 3/3.

واعتبر الاتحاد الإنجليزي أن هالاند انفعل على الحكم بشكل غير لائق، وهو ما قد يعرضه لعقوبة الإيقاف، بحسب الصحيفة، مشيرة إلى أن الواقعة قيد التحقيق حالياً، وبالتالي قد يتخذ الاتحاد الإنجليزي قراراً تجاه اللاعب الشاب.

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل حالياً المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 30 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر، ونقطة واحدة عن ليفربول صاحب الوصافة.

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