الديوان الأميري الكويتي يؤكد استقرار الوضع الصحي للشيخ نواف الأحمد

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح، اليوم، استقرار الوضع الصحي لأمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، داعياً الله جل وعلا أن ينعم عليه بالشفاء العاجل، وأن يحفظه بعنايته ورعايته.
كان الشيخ محمد الصباح قد أوضح، الأربعاء الماضي، أن حالة أمير دولة الكويت الصحية مستقرة، مشيراً إلى أنه لا يزال يتلقى العلاج اللازم.
ودعا الديوان الأميري إلى ضرورة تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة أمير الكويت من مصادرها الرسمية.
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