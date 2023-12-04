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الديوان الأميري الكويتي يؤكد استقرار الوضع الصحي للشيخ نواف الأحمد

12/4/2023 3:01:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح، اليوم، استقرار الوضع الصحي لأمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، داعياً الله جل وعلا أن ينعم عليه بالشفاء العاجل، وأن يحفظه بعنايته ورعايته.

كان الشيخ محمد الصباح قد أوضح، الأربعاء الماضي، أن حالة أمير دولة الكويت الصحية مستقرة، مشيراً إلى أنه لا يزال يتلقى العلاج اللازم.

ودعا الديوان الأميري إلى ضرورة تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة أمير الكويت من مصادرها الرسمية.

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