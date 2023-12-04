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السجن 5 سنوات لرئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز

12/4/2023 3:01:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أدانت المحكمة الموريتانية المختصة بالفساد، مساء اليوم، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، بالسجن خمس سنوات نافذة بتهمة غسل الأموال، وأسقطت عنه باقي التهم، ومنها الثراء غير المشروع، واختلاس المال العام، وأخذ عمولات، ومزايا غير مشروعة.

جاء ذلك خلال جلسة للنطق بالحكم قضت فيها بمصادرة ممتلكاته وحرمانه من حقوقه المدنية.

وقضت المحكمة ببراءة كل من: الوزير الأول الموريتاني السابق يحي ولد حدمين، والوزير الأول الموريتاني السابق أحمد سالم ولد البشير، ووزير الطاقة الموريتاني السابق الطالب عبدي فال.

وحكمت بفترات سجن غير نافذة من عامين وستة أشهر بحق متهمين آخرين. وقد قضى الرئيس الموريتاني السابق من فترة الحكم الصادرة عليه قرابة 24 شهراً في السجن.

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