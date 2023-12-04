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حمدان بن زايد يبحث مع رئيس أنغولا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

12/4/2023 3:01:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة في قصر النخيل، اليوم، جواو مانويل لورينسو، رئيس جمهورية أنغولا الصديقة، وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

ورحب سموه، خلال اللقاء، بالرئيس الضيف الذي يزور الدولة للمشاركة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28» الذي تقام فعالياته في مدينة إكسبو دبي.

ونقل إليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنيات سموه لجمهورية أنغولا وشعبها بدوام الاستقرار والازدهار.

واستعرض اللقاء فرص تطوير التعاون الثنائي القائم بين دولة الامارات وأنغولا، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يخدم رؤية البلدين لمجتمع مستدام ومستقبل مزدهر.

كما تطرق الجانبان إلى أهمية مؤتمر الأطراف «COP 28» في إيجاد حلول تحقيق الاستدامة وتعزيز العمل المناخي العالمي.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع دولة الإمارات وأنغولا، مشدداً على أهمية دعمها وتعزيزها بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الصديقين.

كما تم تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية وعدد من القضايا التي تهم البلدين.

حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، وأحمد مطر الظاهري، رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسالم علي خميس عبيد الشامسي، سفير الدولة لدى جمهورية أنغولا.

وأقام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان مأدبة غداء تكريماً للرئيس الأنغولي والوفد المرافق.

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