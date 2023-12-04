حمدان لإحياء التراث ينظم جلسة عن السنع والموروث الإماراتي في إكسبو دبي



شارك مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في جلسة حوارية حول "السنع والموروث الإماراتي" ضمن فعاليات معرض "عالم واحد ــ عائلة واحدة" الذي يقام تحت رعاية سعادة نتاليا المنصور سفيرة جمهورية سلوفينيا في أبوظبي، والذي انطلق بتاريخ 1 نوفمبر ويستمر حتى 12 ديسمبر، في الجناح السلوفيني بمدينة اكسبو دبي.

واستعرضت الجلسة، التي أدارتها الدكتورة ساشا بوفيك مدير مؤسسة "العيش مع القلب الأخضر"، الموروث الشعبي ودوره في بناء علاقات اجتماعيّة وعائليّة ناجحة، كما تناولت مفهوم السنع الذي يمثل جزءاً مهماً من تراث دولة الإمارات والذي يندرج تحت قائمة العادات والتقاليد الإماراتية.



إنجازات راسخة



واستهل الجلسة عبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالتعريف بالسنع الإماراتي، مشيرًا إلى أنه أسلوب حياة بما يعنيه من الآداب والأخلاق النبيلة والاحترام والتربية، مؤكدًا وجود مجموعة من السلوكيات التي تندرج تحت مصطلح السنع كآداب الحديث وآداب التعامل مع الوالدين والأهل عموماً واحترام كبار السن، وتقاليد الضيافة وغيرها الكثير من الممارسات التي يتميز بها المجتمع الإماراتي.

ونوّه بن دلموك إلى أن نجاحات الدولة الراسخة في كافة المجالات، تستمد قدرتها من القيم والمبادئ الأصيلة للمجتمع الإماراتي، حيث هناك علاقة شديدة الخصوصية، بين تربيتنا ونشأتنا وبين إنجازاتنا وازدهارنا قيمنا تقول بأن الإنسان الإماراتي هو هدف التنمية وفي نفس الوقت أداتها وصانعها.

كما أشار

إلى أن وجود مئات الجنسيات على أرض دولة الإمارات هو مثال واضح لفكرة السلام والمحبة التي تسود المجتمع الإماراتي، حيث قال: أثبتت دولتنا بتجربتها هذه أنها تقدّم نموذجًا معياريًا للتعايش وهو الشيء الذي ينسجم مع طبيعة وخصوصية مجتمعنا.

واختتم الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث كلامه بالحديث عن الهجن، وعن العلاقة الفريدة التي تجمع معظم أبناء الإمارات مع هذا الرمز الوطني، حيث أكد على أن الصلة بينهما تتجاوز علاقة المالك بمطيته، لأنها عنوانًا للأصالة والتراث، وتأكيدًا على عراقة الدولة وتاريخها الغني.



علاقات وطيدة



بدورها أثنت سعادة نتالي المنصور سفيرة جمهورية سلوفينيا على الدور الذي يقوم به مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في تعزيز القيم المجتمعية الأصيلة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقالت: نتطلع إلى تطوير آفاق تعاوننا وتوسيع مجالاتها بما ينعكس إيجاباً على المجتمع، وأضافت: صحيح أننا ننتمي لقارة أوروبا ولكن يجمعنا مع أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة الكثير من الصفات المشتركة، يتقدمها حب الوطن والتمسك بالجذور والعادات الأصيلة، التي من شأنها أن تضمن مستقبل أكثر استدامة للأجيال المتعاقبة.



وأكدّت المنصور على ضرورة المحافظة على الصورة المتميزة لحضارة وثقافة شعب الإمارات، إذ من خلالها يستطيع الآخرون قياس مدى عراقة البلد والتعرف على عاداته وتقاليده التي رافقته على مرّ السنين.





كما تطرقت سعادتها إلى الدور الكبير التي ساهمت فيه هذه القيم في مدّ جسور التعاون بين البلدين خلال مدة قصيرة منذ استلام مهامها الرسمية وساهمت في توثيق العلاقة بين البلدين الصديقين.



ومن الجدير بالذكر أن المعرض يسلّط الضوء على المعتقدات والقيم، والموروث السمعي والشفاهي للاعتماد عليه في تاريخنا المعاصر وتوظيفه في خدمة المجتمعات للاستفادة منه بالطريقة المثلى من أجل مستقبل أكثر استدامة.



هذا ويقدّم المعرض لزواره مجموعة كبيرة من الفعاليات والأنشطة تتناول فيها عدد من ثقافات وحضارات لدول مختلفة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، سلوفينيا، الهند، واندونيسيا.

