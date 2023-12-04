الهلال يفوز على ناساجي وينهي دور المجموعات بدوري أبطال آسيا دون هزيمة

سجل الهلال السعودي هدفا في كل شوط ليفوز 2-1 على ضيفه ناساجي الإيراني اليوم الاثنين بدوري أبطال آسيا لكرة القدم وينهي دور المجموعات دون هزيمة.

ووصل وصيف النسخة الماضية إلى 16 نقطة من خمسة انتصارات إضافة لتعادل وحيد ليضمن التأهل كمتصدر للمجموعة الرابعة بفارق ثلاث نقاط عن نافباهور بينما أنهى ناساجي دور المجموعات في المركز الثالث برصيد ست نقاط.

وقال جورجي جيسوس مدرب الهلال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "كنا نعرف أن نتيجة المباراة لن تؤثر على التأهل للدور المقبل ومع ذلك لعبنا لتحقيق الفوز‭"‬.

وسيطر الهلال المنتشي بفوزه 3-صفر على النصر في قمة الدوري السعودي للمحترفين يوم الجمعة الماضي على مجريات الشوط الأول وكان قريبا من تسجيل أكثر من هدف.

وافتتح ميشيل التسجيل مبكرا في الدقيقة الرابعة بعد أداء جماعي مميز بدأ عند سالم الدوسري الذي مرر إلى محمد البريك المنطلق من الجهة اليسرى ليمرر الأخير كرة عرضية لزميله البرازيلي الذي سددها من مدى قريب في الشباك.

وكاد ميشيل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 17 بعد تمريرة عرضية من سلمان الفرج وصلت إلى البرازيلي غير المراقب والذي ارتقى للكرة بضربة رأس وصلت بسهولة للحارس.

وتألق حسين خاطر حارس ناساجي بتصديه لفرصتين مزودجتين في الدقيقة 27، بعدما أنقذ تسديدة عبدالله الحمدان قبل أن ترتطم الكرة بالمدافع وتصل إلى ميشيل الذي سدد كرة في الزاوية الضيقة أبعدها الحارس مجددا لركنية.

وألغى الحكم ركلة جزاء احتسبها لأصحاب الأرض في الدقيقة 33 بعد تدخل من مدافع الضيوف على صالح الشهري إثر مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وجاءت أخطر فرص الفريق الإيراني في الدقيقة 44 بعد كرة ثابتة نفذت داخل منطقة الجزاء ارتقى لها محمود قائد رحمتي بضربة رأس لكن الحارس المغربي ياسين بونو أنقذها ببراعة.

وأجرى الهلال تغييرا اضطراريا مع انطلاق الشوط الثاني بدخول الحارس البديل حبيب الوطيان بدلا من بونو الذي تعرض لإصابة عضلية.

وبسؤاله عن سبب استبدال الحارس بونو أجاب "بونو شعر في نهاية الشوط الأول بالآم عضلية بسيطة لذلك قررت عدم المغامرة واستبدلته بين شوطي اللقاء.

"أثق في جميع حراس مرمى فريقي".

وبعد تسع دقائق من انطلاق الشوط الثاني ضاعف سالم الدوسري التقدم لفريقه بعدما تلقى تمريرة رائعة من عبدالله الحمدان لم يتردد في تسديدها مباشرة في شباك الحارس.

وكاد الحارس البديل الوطيان أن يتسبب في هدف بخطأ قاتل أمام مرماه بعدما فشل في السيطرة على الكرة التي وصلت إلى مهاجم ناساجي، قبل أن يصحح الخطأ وينقذ الكرة بنجاح.

وقلص الفريق الزائر الفارق بهدف سجله محمود قائد رحمتي في الدقيقة 78 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ويتأهل إلى دور الستة عشر في منطقة الغرب صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الخمس.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز