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واشنطن توجه رسالة لإسرائيل للتصدي لعنف المستوطنين في الضفة الغربية

12/4/2023 3:01:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وصفت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، الخطوات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في مواجهة عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية بغير الكافية.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن واشنطن تعتقد أن الحكومة الإسرائيلية بحاجة إلى ملاحقة المستوطنين الإسرائيليين الذين يشاركون في أنشطة عنيفة ضد الفلسطينيين.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري،
قال مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية، إدارة بايدن أبلغت إسرائيل بأنها عازمة على فرض عقوبات في المستقبل القريب على المستوطنين المتطرفين المنخرطين في أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وذكر المسؤول الأمريكي أن العقوبات تتمثل برفض إصدار تأشيرات لهؤلاء المستوطنين لدخول الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق الأمر خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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