بريطانيا تصدر 30 تحذيراً من حدوث فيضانات بسبب الأمطار الغزيرة

أعلن خبراء الأرصاد إنه تم إصدار نحو 30 تحذيرا من حدوث فيضانات في مختلف أنحاء منطقة جنوب غرب إنجلترا حيث تتعرض بريطانيا لأمطار غزيرة ولكن مع تراجع خطر سقوط ثلوج.

ومن المتوقع أن تتعطل حركة النقل حيث أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا باللون الأصفر من سقوط أمطار على أجزاء من جنوب إنجلترا وجنوب شرق ويلز ومنطقة ميدلاندز، سيستمر حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش) اليوم الاثنين.

وأصدرت وكالة البيئة 28 تحذيرا من حدوث فيضانات، بشكل أساسي في دورست وسومرست، حيث تتسبب الأمطار في ارتفاع مستوى مياه الأنهار، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وتسببت الفيضانات في توقف خط السكك الحديدية بين تونتون وويستبيري، مما أدى إلى توقف خدمات شركتي "جريت ويسترن رايل واي" و"كروس كنتري" للسكك الحديدية.

ويجري تحويل قطارات "جريت ويسترن رايل واي" إلى لندن عبر بريستول، مما تسبب في زيادة زمن الرحلة بمدة تصل إلى ساعتين.









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