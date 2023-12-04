بريطانيا تصدر 30 تحذيراً من حدوث فيضانات بسبب الأمطار الغزيرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن خبراء الأرصاد إنه تم إصدار نحو 30 تحذيرا من حدوث فيضانات في مختلف أنحاء منطقة جنوب غرب إنجلترا حيث تتعرض بريطانيا لأمطار غزيرة ولكن مع تراجع خطر سقوط ثلوج.
ومن المتوقع أن تتعطل حركة النقل حيث أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا باللون الأصفر من سقوط أمطار على أجزاء من جنوب إنجلترا وجنوب شرق ويلز ومنطقة ميدلاندز، سيستمر حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش) اليوم الاثنين.
وأصدرت وكالة البيئة 28 تحذيرا من حدوث فيضانات، بشكل أساسي في دورست وسومرست، حيث تتسبب الأمطار في ارتفاع مستوى مياه الأنهار، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).
وتسببت الفيضانات في توقف خط السكك الحديدية بين تونتون وويستبيري، مما أدى إلى توقف خدمات شركتي "جريت ويسترن رايل واي" و"كروس كنتري" للسكك الحديدية.
ويجري تحويل قطارات "جريت ويسترن رايل واي" إلى لندن عبر بريستول، مما تسبب في زيادة زمن الرحلة بمدة تصل إلى ساعتين.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN04122023000110011019ID1107533692
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.