دعوى قضائية إعلامية تطالب «ميتا» بـ600 مليون دولار

رفعت جمعية الإعلام الإسبانية «إيه إم آي» دعوى قضائية ضد مجموعة التكنولوجيا الأمريكية «ميتا» بأكثر من 550 مليون يورو (600 مليون دولار)، اليوم، بحجة المنافسة غير العادلة.

وتتهم مجموعة «إيه إم آي»، التي تمثل 83 من أكبر شركات الإعلام في إسبانيا، شركة «ميتا»، المالكة لمنصات «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتس آب»، بالإخفاق «المنهجي المستمر والهائل» في الامتثال للوائح حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

وقالت المجموعة إن «ميتا»، تحت قيادة الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ، انتهكت، بشكل متكرر، تشريعات حماية البيانات في التكتل، وتجاهلت الشرط القانوني الذي ينص على وجوب موافقة المستخدمين على استخدام بياناتهم في التنميط الإعلاني.

وقالت مجموعة «إيه إم آي» إن الشركات الإعلامية التي رفعت الدعوى خسرت إيرادات الإعلانات التي تعادل المبلغ المطالب به.

وقال رئيس المجموعة، خوسيه جولي، إن هذا السلوك يهدد بقاء وسائل الإعلام التي تعتبر أساسية للجودة الديمقراطية لبلد ما.

ويشار إلى أنه في مايو الماضي، غرَّمت محكمة أيرلندية شركة «ميتا» 1.2 مليار يورو، لخرقها اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

وفي أكتوبر الماضي، رفعت 41 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد «ميتا» لإلحاق الضرر بالصحة العقلية للأطفال والشباب، من خلال الطبيعة الإدمانية لوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها.