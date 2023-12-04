15899 فلسطينياً حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، أن ما لا يقل عن 15899 فلسطينياً، 70 في المئة منهم نساء وأطفال، قُتلوا في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر.
من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم، أنه يتصرف بقوة ضد حماس في قطاع غزة خصوصاً في مدينة خانيونس الجنوبية.
وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي آدرعي، عبر حسابه على منصة «إكس»، إن «القتال والتقدم العسكري لجيش الدفاع في منطقة خانيونس لا يسمحان بتنقل المدنيين عبر محور صلاح الدين في المقاطع الواقعة شمالي وشرق مدينة خانيونس»، مشيراً إلى أن المحور تحوَّل إلى ساحة قتال، ومن الخطورة بمكان الوصول إليه.
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