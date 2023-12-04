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15899 فلسطينياً حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

12/4/2023 3:00:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، أن ما لا يقل عن 15899 فلسطينياً، 70 في المئة منهم نساء وأطفال، قُتلوا في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر.

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم، أنه يتصرف بقوة ضد حماس في قطاع غزة خصوصاً في مدينة خانيونس الجنوبية.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي آدرعي، عبر حسابه على منصة «إكس»، إن «القتال والتقدم العسكري لجيش الدفاع في منطقة خانيونس لا يسمحان بتنقل المدنيين عبر محور صلاح الدين في المقاطع الواقعة شمالي وشرق مدينة خانيونس»، مشيراً إلى أن المحور تحوَّل إلى ساحة قتال، ومن الخطورة بمكان الوصول إليه.

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