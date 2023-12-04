رئيس الدولة وملك المغرب يوقعان إعلاناً نحو شراكة مبتكرة وراسخة

وقَّع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، اليوم، «إعلاناً نحو شراكة مبتكرة وراسخة»، بهدف تطوير مختلف مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والانتقال بها إلى آفاق نوعية أرحب تلبي تطلعات البلدين وشعبيهما إلى التنمية والنماء، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى دولة الإمارات.

كما تبادل الجانبان ـ خلال مراسم جرت في قصر الوطن في أبوظبي عدداً من مذكرات التفاهم شملت التالي:

1 ــ مذكرة تفاهم بشأن إرساء شراكة استثمارية في مشاريع القطار فائق السرعة في المملكة المغربية تبادلها من جانب دولة الإمارات معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومن جانب المغرب معالي محمد ربيع لخليع رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية.

2 ــ مذكرة بشأن شراكة استثمارية في قطاع الماء تبادلها من جانب دولة الإمارات..

معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ومن الجانب المغربي معالي نزار بركة وزير التجهيز والماء.

3 ــ مذكرة حول شراكة إنمائية تبادلها معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومن جانب المغرب معالي فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

4 ــ مذكرة تفاهم بين آدنوك والمكتب الشريف للفوسفات (OCP)، تبادلها من جانب دولة الإمارات معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومن الجانب المغربي معالي مصطفى التراب المدير العام للمكتب الشريف للفوسفات.

5ــ مذكرة بشأن شراكة استثمارية في مشاريع قطاع الطاقة تبادلها معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي ومعالي ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب.

6 ــ مذكرة بشأن شراكة استثمارية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري تبادلها معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومن جانب المغرب معالي محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد والبحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

7 ــ مذكرة بشأن تعاون استثماري في قطاع المطارات تبادلها معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك المغربي.

8 ــ مذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري في قطاع الموانئ تبادلها معالي محمد حسن السويدي ومن الجانب المغربي معالي نزار بركة وزير التجهيز والماء.

9 ــ مذكرة بشأن إرساء شراكة استثمارية مرتبطة بمشروع «أنبوب الغاز المغرب ـ نيجيريا» تبادلها من جانب دولة الإمارات معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي ومعالي أمينة بنخضرة مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في المغرب.

10 ــ مذكرة للتعاون المشترك في قطاع «الأسواق المالية وسوق الرساميل»، تبادلها معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية.

11 ــ مذكرة تفاهم بشأن شراكة استثمارية في مجال السياحة والعقار تبادلها معالي محمد حسن السويدي ومعالي محسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار.

12 – مذكرة بشأن إرساء شراكة استثمارية في مشاريع تخزين المعلومات تبادلها من جانب دولة الإمارات معالي محمد حسن السويدي ومن الجانب المغرب معالي محسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار.