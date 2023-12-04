بوتين يزور الإمارات والسعودية هذا الأسبوع

بوتين يزور الإمارات والسعودية هذا الأسبوع
التاريخ
12/4/2023 3:00:15 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
نقلت قناة «شوت» الإخبارية الروسية عن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هذا الأسبوع.
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