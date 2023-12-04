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بوتين يزور الإمارات والسعودية هذا الأسبوع

12/4/2023 3:00:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نقلت قناة «شوت» الإخبارية الروسية عن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هذا الأسبوع.

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