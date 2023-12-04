انقطاع خدمات الاتصالات بصورة كاملة عن قطاع غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل، في بيان، اليوم، أن خدمات الاتصالات انقطعت عن قطاع غزة بعد إصلاحها.

وأضافت: «نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة».

وأوضحت أن الانقطاع حدث «بسبب تعرض المسارات الرئيسة التي تمت إعادة وصلها سابقاً للفصل مرة أخرى».