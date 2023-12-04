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انقطاع خدمات الاتصالات بصورة كاملة عن قطاع غزة

12/4/2023 3:00:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل، في بيان، اليوم، أن خدمات الاتصالات انقطعت عن قطاع غزة بعد إصلاحها.

وأضافت: «نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة».

وأوضحت أن الانقطاع حدث «بسبب تعرض المسارات الرئيسة التي تمت إعادة وصلها سابقاً للفصل مرة أخرى».

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