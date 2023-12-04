انقطاع خدمات الاتصالات بصورة كاملة عن قطاع غزة
التاريخ
12/4/2023 3:00:15 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل، في بيان، اليوم، أن خدمات الاتصالات انقطعت عن قطاع غزة بعد إصلاحها.
وأضافت: «نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة».
وأوضحت أن الانقطاع حدث «بسبب تعرض المسارات الرئيسة التي تمت إعادة وصلها سابقاً للفصل مرة أخرى».
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