تحذيرات من اقتحام الاحتلال لمستشفى كمال عدوان بغزة بعد قصفه

أكد المدير العام لوزارة الصحة في غزة، منير البرش أن الاحتلال يحاول التقدّم باتجاه مستشفى كمال عدوان لمحاصرته وسط تخوفات من اقتحامه من قبل قوات الاحتلال.

وكشف عن أن المستشفى تعرض للاستهداف ياروخ موجه من قبل طائرة مسيرة وأن هناك عشرات الشهداء في ساحة المستشفى. وكالات