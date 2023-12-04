تحذيرات من اقتحام الاحتلال لمستشفى كمال عدوان بغزة بعد قصفه
التاريخ
12/4/2023 2:31:08 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد المدير العام لوزارة الصحة في غزة، منير البرش أن الاحتلال يحاول التقدّم باتجاه مستشفى كمال عدوان لمحاصرته وسط تخوفات من اقتحامه من قبل قوات الاحتلال.
وكشف عن أن المستشفى تعرض للاستهداف ياروخ موجه من قبل طائرة مسيرة وأن هناك عشرات الشهداء في ساحة المستشفى. وكالات
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