تطورات جديدة هامة في حادث إطلاق النار على الطلاب الفلسطينيين في أمريكا

تطورات جديدة هامة في حادث إطلاق النار على الطلاب الفلسطينيين في أمريكا
التاريخ
12/4/2023 2:31:08 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت والدة هشام عورتاني، أحد الطلاب الفلسطينيين الثلاثة الذين تعرضوا لإطلاق نار بولاية فيرمونت الأمريكية، الشهر الماضي، أن ابنها أصيب بالشلل بسبب الحادث.
وبيّنت إليزابيت برايس والدة هشام أنه أصيب بالشلل من الصدر إلى الأسفل، بعد أن استقرت رصاصة في عموده الفقري، وأنه لا يزال يعالَج في المستشفى، وفق وسائل إعلام عالمية. وكالات
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