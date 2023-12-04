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تطورات جديدة هامة في حادث إطلاق النار على الطلاب الفلسطينيين في أمريكا

12/4/2023 2:31:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

كشفت والدة هشام عورتاني، أحد الطلاب الفلسطينيين الثلاثة الذين تعرضوا لإطلاق نار بولاية فيرمونت الأمريكية، الشهر الماضي، أن ابنها أصيب بالشلل بسبب الحادث.


وبيّنت إليزابيت برايس والدة هشام أنه أصيب بالشلل من الصدر إلى الأسفل، بعد أن استقرت رصاصة في عموده الفقري، وأنه لا يزال يعالَج في المستشفى، وفق وسائل إعلام عالمية. وكالات

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