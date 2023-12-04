المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال اعتقل 35 طبيباً

أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن قصف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لمستشفى كمال عدوان بمحافظة (شمال قطاع غزة) يُعدُّ انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، ولفت إلى أنه يدلل على وجود خطة "إسرائيلية" متكاملة ومعتمدة تهدف إلى القضاء على القطاع الصحي بما يشمل ذلك مباني المستشفيات.

وقال المكتب في بيان له : "قصف جيش الاحتلال بشكل مباشر أكثر من 14 مستشفىً بمحافظتي غزة وشمال غزة بصواريخ الطائرات وقذائف الدبابات وحاول اغتيال العديد من الأطباء، وقام باعتقال (35) طبيباً وعلى رأسهم اعتقال د. محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي".

وطالب المجتمع الدولي وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية بوقف الضوء الأخضر الذي منحوه للاحتلال باستهداف المستشفيات وموافقتهم له على تدمير القطاع الصحي في قطاع غزة كون ذلك جريمة حرب منظّمة يُعاقب عليها القانون الدولي وتُجرّمها كل القوانين والمواثيق الدولية، والسكوت عنها يعدُّ مشاركة فاعلة فيها.