زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب سواحل الفلبين
التاريخ
12/4/2023 2:31:08 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 6.9 درجة وقع قبالة ساحل جنوب الفلبين في وقت مبكر من اليوم الاثنين، وهو الأحدث في سلسلة من الزلازل التي تركزت في نفس المنطقة.
ووقع الزلزال قبل الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي على عمق 30 كيلومترا (18 ميلا)، وعلى بعد حوالي 72 كيلومترا شمال شرق بلدية هيناتوان في جزيرة مينداناو. وكالات
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