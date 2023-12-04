زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب سواحل الفلبين

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 6.9 درجة وقع قبالة ساحل جنوب الفلبين في وقت مبكر من اليوم الاثنين، وهو الأحدث في سلسلة من الزلازل التي تركزت في نفس المنطقة.



ووقع الزلزال قبل الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي على عمق 30 كيلومترا (18 ميلا)، وعلى بعد حوالي 72 كيلومترا شمال شرق بلدية هيناتوان في جزيرة مينداناو. وكالات





