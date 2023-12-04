الأمم المتحدة: لدينا إنذار أخير لإنقاذ أطفال غزة وضميرنا الجماعي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" جيمس إلدر، إن "أسوأ قصف في الحرب يجري حاليا في جنوب قطاع غزة، ونرى خسائر فادحة في صفوف الأطفال".
وأضاف إلدر، في منشور على حساب المنظمة عبر منصة "إكس": "لدينا إنذار أخير لإنقاذ أطفال غزة وضميرنا الجماعي".
وكتب المسؤول الأممي أن "أسوأ قصف في الحرب يجري الآن في جنوب غزة، ونرى خسائر فادحة في صفوف الأطفال".
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