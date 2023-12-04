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إسرائيل ترسل سفنا حربية وغواصة للبحر الأحمر

12/4/2023 2:31:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن تل أبيب أرسلت عدة سفن حربية وغواصة متطورة إلى البحر الأحمر.

وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ هذه الخطوة لمراقبة أنشطة إيران في المنطقة"، وأكدت أن "إسرائيل تنسق تحركاتها مع الولايات المتحدة التي تتواجد سفنها في البحر الأحمر".

وأعلن البنتاغون أن سفينة حربية أمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجوم في مياه البحر الأحمر.وكالات

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