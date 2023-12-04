إسرائيل ترسل سفنا حربية وغواصة للبحر الأحمر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن تل أبيب أرسلت عدة سفن حربية وغواصة متطورة إلى البحر الأحمر.
وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ هذه الخطوة لمراقبة أنشطة إيران في المنطقة"، وأكدت أن "إسرائيل تنسق تحركاتها مع الولايات المتحدة التي تتواجد سفنها في البحر الأحمر".
وأعلن البنتاغون أن سفينة حربية أمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجوم في مياه البحر الأحمر.وكالات
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