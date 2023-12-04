مصر تواصل استقبال الجرحى من غزة وسط دعم إيطالي و فرنسي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
واصلت مصر استقبال الجرحى الفلسطينيين عبر معبر رفح الحدودي، في حين استقبل محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة، سفينة طبية إيطالية، أثناء وصولها إلى ميناء العريش البحري.
وتُعد السفينة هي الثانية من نوعها؛ إذ سبقها وصول السفينة الطبية الفرنسية ((ديكسمود)) التي تستقبل الجرحى الفلسطينيين، وتجري لهم العمليات الجراحية اللازمة، عن طريق فريق طبي فرنسي.
وثمَّن المحافظ المصري جهود إيطاليا للإغاثة، مؤكداً التنسيق بين وزارات الصحة الإيطالية والمصرية والفلسطينية لعلاج الجرحى الفلسطينيين. وكالات
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