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الصين: سفينة حربية أمريكية دخلت بشكل غير قانوني مياهنا الإقليمية

12/4/2023 2:31:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال الجيش الصيني اليوم الاثنين إن سفينة حربية أمريكية دخلت بشكل غير قانوني المياه المتاخمة لجزيرة سكند توماس شول المرجانية المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وأشار متحدث باسم قيادة مسرح العمليات الجنوبية في الصين في بيان إلى أن "الولايات المتحدة تقوض بشكل خطير السلام والاستقرار الإقليميين".


وأضاف أن الولايات المتحدة "تثير التوتر عمدا في بحر الصين الجنوبي وتنتهك سيادة الصين بشكل خطير". وكالات

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