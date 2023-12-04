الصين: سفينة حربية أمريكية دخلت بشكل غير قانوني مياهنا الإقليمية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الجيش الصيني اليوم الاثنين إن سفينة حربية أمريكية دخلت بشكل غير قانوني المياه المتاخمة لجزيرة سكند توماس شول المرجانية المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.
وأشار متحدث باسم قيادة مسرح العمليات الجنوبية في الصين في بيان إلى أن "الولايات المتحدة تقوض بشكل خطير السلام والاستقرار الإقليميين".
وأضاف أن الولايات المتحدة "تثير التوتر عمدا في بحر الصين الجنوبي وتنتهك سيادة الصين بشكل خطير". وكالات
MENAFN04122023000072011014ID1107533638
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.