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سيناتور أميركي يدافع عن استهداف إسرائيل للمدنيين في غزة

12/4/2023 2:31:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انتقد السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام، تحذير وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن و كامالا هاريس نائبة الرئيس بايدن، إسرائيل بشأن عدم استهداف المدنيين في غزة.
وزعم غراهام في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، الأحد، أن حماس موجودة "في كل مكان في غزة" وأنه "ليس من الممكن" لإسرائيل التمييز بين المدنيين في هجماتها.
ووصف السيناتور الجمهوري أفكار وزير الدفاع أوستن، الذي يعتقد أن "المزيد من الضحايا المدنيين في غزة يمكن أن يولّد مزيدا من المتمردين"، بأنها "ساذجة".
وأضاف: "إنه ساذج للغاية، لقد فقدت كل الثقة في هذا الرجل... هل تعرف ما الذي يدرسونه (الفلسطينيون) في المدارس؟ إن فكرة أن إسرائيل جعلت الناس في غزة متطرفين بطريقة أو بأخرى هي فكرة سخيفة".
وتابع: "لديهم أنفاق في كل مكان، أعتقد أن السبب وراء موت الكثير من الفلسطينيين هو أن حماس تريد موتهم، إذا كانت هناك طريقة أفضل لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين فأخبرني وسأخبر إسرائيل، أو أخبروهم مباشرة، ولكن فكرة أن تكون حماس قائمة عندما ينتهي هذا الأمر ستكون بمثابة الفشل الاستراتيجي النهائي".
يذكر أن أوستن قال في حديث له بمنتدى ريغان للدفاع الوطني أمس السبت، إنه دعا "القادة الإسرائيليين إلى تجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين والخطاب غير المسؤول، ومنع عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وتوسيع نطاق الوصول إلى المساعدات الإنسانية بشكل كبير".-(الأناضول)

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