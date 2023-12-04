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الاحتلال: إطلاق 11 ألف صاروخ من غزة منذ بداية الحرب

12/4/2023 2:31:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قالت الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي إن 11 ألف صاروخ أطلق من غزة باتجاه إسرائيل منذ بداية الحرب.


واعتراف جيش الاحتلال اليوم الاثنين، بمقتل 3 من جنوده في معارك شمال قطاع غزة، مشيرا إلى إصابة رابع بجروح خطيرة جراء تلك المعارك في أعقاب إعلانه ما سماه توسيع عمليته البرية ضد حركة المقاومة المقاومة الإسلامية (حماس) في كل أنحاء قطاع غزة"، مشيرا إلى أنه شن زهاء 10 آلاف ضربة جوية منذ بداية الحرب، وفقا للمتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري مساء أمس الأحد.

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