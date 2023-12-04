استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال واحتجاز جثمانيهما في قلقيلية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الاثنين، أنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، واحتجاز جثمانيهما خلال العدوان على قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات خاصة إسرائيلية "مستعربين" أطلقت الرصاص الحي صوب مركبة، مما أدى إلى إصابة شابين بجروح خطيرة، ومنعت إسعافهما، وقامت باعتقالهما، ليعلن فيما بعد عن استشهادهما واحتجاز جثمانيهما.
وفي السياق، أصيب شابان بالرصاص الحي؛ خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، تم نقلهما إلى مستشفى قلقيلية لتلقي العلاج، حيث وُصفت إصابتهما بالمتوسطة.
وكانت قوات الاحتلال قد داهمت المدينة، وانتشرت في أحياء متفرقة منها، تحديدا في شارع الواد، وحي كفار سابا، وشارع جلجولية، واعتقلت شابا لم تُعرف هويته بعد.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي إلى 464، بينهم 256 شهيدا منذ السابع من تشرين الأول الماضي.-(وفا)
MENAFN04122023000072011014ID1107533633
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.