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الاحتلال الإسرائيلي يحطم رقما قياسيا في قتل الصحافيين لم تسجله الحرب العالمية الثانية

12/4/2023 2:31:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تخطى عدد الشهداء الصحافيين جراء العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة في أقل من شهرين، حصيلة قتلاهم خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1945) التي راح ضحيتها عشرات الملايين وتوصف بالحرب الأكثر دموية في التاريخ الحديث، بحسب إحصاء مؤسسات معنية رصدته الأناضول.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف المدنيين والصحافيين وعائلاتهم في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رغم اعتبار الاستهداف المتعمد للصحافيين والمدنيين جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي.
منظمة مراسلون بلا حدود أعلنت، في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، تقدمها بطلب لدى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة ضد الصحافيين خلال العنف الإسرائيلي في فلسطين.
فيما قالت قوات الاحتلال الإسرائيلية في بيان لوكالات الأنباء العالمية خلال الأيام الأولى لحربها على غزة، إنها“لا تستطيع ضمان سلامة الصحافيين العاملين في قطاع غزة”، علاوة على فرض جيش الاحتلال رقابة على الأخبار المتعلقة بغزة في رسالة بعثها إلى وسائل الإعلام في 26 أكتوبر/ تشرين الأول.
استشهاد صحافي واحد على الأقل يوميا
بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الجمعة، ارتفع عدد الصحافيين الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 73، منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث أن صحافيا واحدا على الأقل قتل على أيدي القوات الإسرائيلية كل يوم في فلسطين ولبنان منذ بداية الحرب.
وجاء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية للصحافيين رغم أنهم يتمتعون بالحصانة بموجب القوانين الدولية، ويسعون إلى إيصال جرائم الحرب وهجمات الإبادة الجماعية في غزة إلى العالم.
ويفوق عدد الصحافيين الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة خلال شهرين تقريبا، عدد الإعلاميين الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية (1939-1945) وحرب فيتنام (1955-1975) والحرب الكورية (1950-1953).
ووفقا لمؤسسة“منتدى الحرية”، مقرها واشنطن وتدافع عن حرية الصحافة، فقد 69 صحافيا حياتهم خلال 6 سنوات خلال الحرب العالمية الثانية التي أودت بحياة عشرات الملايين من البشر والمعروفة بأنها الحرب الأكثر دموية شهدها العالم الحديث.
كما فقد 63 صحافيا حياتهم في الحرب خلال الاحتلال الأمريكي لفيتنام، الذي استمر قرابة 20 عاما، كما فقد 17 صحافياً حياتهم في الحرب الكورية التي استمرت 3 سنوات، وفق“منتدى الحرية”.
وكذلك، بحسب لجنة حماية الصحافيين، ومقرها نيويورك، فقد 17 صحافيا حياتهم خلال الحرب الروسية الأوكرانية منذ فبراير/ شباط 2022.
إسرائيل تتعمد استهداف الصحافيين وعائلاتهم
اتجهت إسرائيل إلى استهداف الصحافيين مع بدء هجماتها على قطاع غزة ولبنان في 7 أكتوبر، كما تعرض الصحافيون لحالات كالاعتقال والرقابة وقتل أفراد عائلاتهم على يد إسرائيل خلال الفترة نفسها.
ففي 13 أكتوبر الماضي، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل المصور الصحافي في وكالة الأناضول علي جاد الله في غزة، فقد فيها جاد الله ما لا يقل عن 8 أفراد من أسرته بمن فيهم والده وإخوته.
وفي التاريخ نفسه، فقد مصور وكالة رويترز للأنباء عصام عبد الله في لبنان حياته وأصيب 6 إعلاميين جراء استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية جنوبي لبنان.
فيما أكدت منظمة مراسلون بلا حدود في تحقيقاتها بالحادثة تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلية استهداف الصحافيين رغم وضعهم إشارة“صحافة” على ملابسهم.
كما استشهد عدد من أفراد أسرة مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح جراء هجوم نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في 23 أكتوبر، فراح ضحيته زوجته وابنه وابنته وحفيده البالغ من العمر 18 شهرا.
وفي القصف الذي استهدف مدينة خان يونس في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، استشهد مراسل التلفزيون الفلسطيني محمد أبو حطب و11 فردا من عائلته.
وأيضا في قصف إسرائيلي يوم الخامس من نوفمبر، فقد مصور الأناضول محمد العالول أبنائه الأربعة، وثلاثة من إخوته.
وفي 21 نوفمبر استشهدت مراسلة قناة الميادين فرح عمر، والمصور ربيع المعماري جراء غارة جوية إسرائيلية في بلدة طيرحرفا خلال متابعتها التطورات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
وأيضا، استشهدت الصحافيتان آلاء طاهر الحسنات، وآيات خضورة جراء قصف إسرائيلي على غزة، فيما حفرت في الأذهان اللحظات الأخيرة للصحافية آيات خضورة مراسلة قناة الغد، حينما ظهرت في آخر ظهور لها وقالت“قد يكون هذا الفيديو الأخير”.
كما استشهد مدير رابطة بيت الصحافة الفلسطيني بلال جاد الله، من بين أكثر الصحافيين المرموقين في غزة، جراء قصف إسرائيلي بالدبابات في حي الزيتون خلال توجهه نحو جنوب غزة.
وبعد انتهاء“الهدنة الإنسانية” واستئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته على قطاع غزة في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، استشهد 3 صحافيين في يوم واحد، بينهم مصور وكالة الأناضول منتصر الصواف الذي كان قد فقد والدته وأباه والعديد من أقاربه في هجوم إسرائيلي يوم 18 نوفمبر، وأصيب هو بجروح.
وفي معرض استهداف القوات الإسرائيلية الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، تدمرت مكاتب صحيفة الأيام وإذاعة غزة ووكالة شهاب للأنباء، ووكالة معا الفلسطينية، ومكتب قناة برس تي في وقناة العالم الإيرانيتين، ومكتب الوكالة الفرنسية كليا أو جزئيا.
الصحافيون المعتقلون في إسرائيل
على صعيد متصل، أعلن اتحاد الصحافيين الفلسطينيين، في بيان يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، عن اعتقال 41 صحافيا منذ 7 أكتوبر، ولم يطلق سراح سوى 12 منهم لاحقا بعد فترات اعتقال مختلفة.
وبحسب الاتحاد، فإن 44 صحافيا فلسطينيا يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلية.-(الأناضول)

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