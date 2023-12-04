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كتائب القسام: قصفنا حشودا للاحتلال برشقة صاروخية

12/4/2023 2:31:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت كتائب عز الدين القسام، إن قواتها قصفت حشودا للاحتلال شرق مستوطنة ماجين برشقة صاروخية.

ويوم أمس الأحد أعلنت كتائب القسام، ضرب أهداف إسرائيلية في قطاع غزة وقصف مستوطنتي عسقلان وافيشالوم جنوبي إسرائيل.

وقالت القسام في بيانات متفرقة على منصة تيليغرام:تمكن مجاهدو القسام من تفجير حقل ألغام في قوة صهيونية راجلة مكونة من 8 جنود، وبعدها تم الإجهاز على من بقي منهم على قيد الحياة من نقطة صفر، شمال شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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