كتائب القسام: قصفنا حشودا للاحتلال برشقة صاروخية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت كتائب عز
الدين القسام، إن قواتها قصفت حشودا للاحتلال شرق مستوطنة ماجين برشقة صاروخية.
ويوم أمس الأحد
أعلنت كتائب القسام، ضرب أهداف إسرائيلية في قطاع غزة وقصف مستوطنتي عسقلان
وافيشالوم جنوبي إسرائيل.
وقالت القسام في
بيانات متفرقة على منصة تيليغرام:تمكن مجاهدو القسام من تفجير حقل ألغام في قوة
صهيونية راجلة مكونة من 8 جنود، وبعدها تم الإجهاز على من بقي منهم على قيد الحياة
من نقطة صفر، شمال شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
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