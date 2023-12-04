القسام يعلن حصيلة خسائر الاحتلال حتى عصر الاثنين

القسام يعلن حصيلة خسائر الاحتلال حتى عصر الاثنين
التاريخ
12/4/2023 2:31:07 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)-، إنها استهدفت دبابة إسرائيلية متوغلة شرق بيت لاهيا بقذيفة "الياسين 105".
وكانت القسام أعلنت أنها استهدفت منذ صباح اليوم الاثنين 5 دبابات و5 ناقلات جند في محور شرق غزة بقذائف الياسين 105، مشيرة إلى أن مقاتليها "أجهزوا على عدد من جنود العدو من مسافة صفر بمنطقة الشيخ رضوان".
MENAFN04122023000072011014ID1107533626
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.