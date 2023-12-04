القسام: دمرنا 28 آلية عسكرية في كافة محاور القتال خلال الـ٢٤ ساعة الأخيرة - تفاصيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إن المقاومة تمكنت خلال الـ24 ساعةً الأخيرة من تدمير 28 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً في كافة محاور القتال في قطاع غزة.
وأضاف أبو عبيدة في بيان اليوم الاثنين، أن المقاومة استهدفت القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى بشكل محقق.
وأشار إلى أن كتائب المقاومة دكت التحشدات العسكرية بقذائف الهاون من العيار الثقيل، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني.
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