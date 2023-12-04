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القسام: دمرنا 28 آلية عسكرية في كافة محاور القتال خلال الـ٢٤ ساعة الأخيرة - تفاصيل

12/4/2023 2:31:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إن المقاومة تمكنت خلال الـ24 ساعةً الأخيرة من تدمير 28 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً في كافة محاور القتال في قطاع غزة.

وأضاف أبو عبيدة في بيان اليوم الاثنين، أن المقاومة استهدفت القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى بشكل محقق.

وأشار إلى أن كتائب المقاومة دكت التحشدات العسكرية بقذائف الهاون من العيار الثقيل، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني.

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