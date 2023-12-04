في قطاع غزة.. من حل مؤقت إلى دائم

بقلم: أمير تيفون

الدول الغربية مترددة بشأن هل تدعم خطة إسرائيل لإقامة منطقة فاصلة في قطاع غزة تهدف إلى منع هجمات المقاومة من داخله على البلدات في أراضي إسرائيل. هذا لأن إسرائيل لم توضح بعد ما هي الفترة الزمنية التي تنوي فيها إقامة هذه المنطقة، وهل هي تخطط للوضع في إطارها قوة عسكرية في القطاع لفترة طويلة. دبلوماسي غربي مطلع على النقاشات في هذا الشأن قال للصحيفة: "إن الخوف في أوساط الدول المؤيدة لإسرائيل هو من الحل المؤقت الذي سيصبح مع الوقت حلا دائما".

إسرائيل أبلغت ممثلي بعض الحكومات في الفترة الأخيرة بنيتها إقامة منطقة فاصلة في غزة عند انتهاء الحرب. مصدر دبلوماسي مطلع على هذه الأمور قال للصحيفة: "إن الحديث لا يدور حتى الآن عن خطة مفصلة بل عن نية بشكل عام". "عندما يتم سؤال الإسرائيليين أسئلة معينة حول هذا الأمر، فإنه يتضح أنه حتى الآن لا توجد لديهم أي إجابات"، أوضح المصدر، مضيفا . "هم لا يوضحون ماذا سيكون عمق المنطقة الفاصلة وكيف بالضبط سينفذونها وكم من الوقت ستستغرق. المشكلة هي أننا يجب أن نعرف الإجابة عن كل هذه الأسئلة كي نقرر إذا كنا سنؤيدها".

الدبلوماسيون المشاركون في الاتصالات حول هذا الأمر قالوا للصحيفة: "إنه بشكل مبدئي هناك تفهم في معظم الدول الغربية بأن إسرائيل ستكون ملزمة بإقامة مثل هذه المنطقة الفاصلة وأنهم يرون في هذا وضع مؤقت إلى حين خلق واقع سياسي جديد في غزة. ولكن هذه الدول لن تؤيد تحول المنطقة الفاصلة إلى منطقة دائمة". "إسرائيل تقول: "إنها تريد إسقاط حكم حماس، لكنها غير مستعدة لقول ماذا سيكون في غزة في اليوم التالي"، أوضح دبلوماسي. "القول إنهنه بعد بضعة أشهر على الحرب سيكون من المحظور الاقتراب إلى مسافة كيلومتر أو اثنين من جدار الحدود، هذا أمر منطقي. ولكن بعد تشكيل حكومة جديدة تتولى المسؤولية، فان هذا ليس ترتيبا سيكون بالإمكان إبقاؤه بشكل دائم".

أحد الدبلوماسيين ربط المبادرة إلى إقامة منطقة فاصلة بتصريحات صدرت عن الحكومة، حول الحاجة إلى إعادة إقامة المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة. "إذا كان الجميع على قناعة بأن الأمر يتعلق بحل عسكري مؤقت فقط لكان من الأسهل التجند لهذا الأمر. ولكننا لا نحصل على أي إجابة واضحة من قبل إسرائيل، الأمر الذي يثير الخوف حول النية الحقيقية لهذه العملية"، أوضح الدبلوماسي.

قضية أخرى لا توجد لها إجابة، وهي كيف تخطط إسرائيل لتنفيذ المنطقة الفاصلة، هل الحديث يدور عن تواجد طويل المدى لقوات الجيش الإسرائيلي في القطاع أو تواجد قوات تقف على الحدود وتمنع أي دخول إلى هذه المنطقة بواسطة إطلاق النار. الإدارة الأميركية عبرت منذ بداية الحرب عن معارضتها الشديدة لأي تغيير في مسار الحدود في القطاع، ويتوقع أن تعارض التواجد الدائم لقوات الجيش الإسرائيلي في القطاع. هذا أيضا هو موقف الدول الأوروبية والدول العربية التي لها علاقات دبلوماسية مع أسرائيل.

في نهاية الأسبوع الماضي، نشرت وكالة "رويترز" أن الرغبة في إقامة منطقة فاصلة طرحت أيضا في المحادثات بين جهات رفيعة في إسرائيل وبين جهات رفيعة في دول عربية، مصدر أميركي قال ردا على هذا النشر: "إن إسرائيل طرحت هذه الفكرة في السابق". وأكد أن الولايات المتحدة تعارض أي خطة ستؤدي إلى تقليص الأراضي الفلسطينية.