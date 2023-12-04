أنصتوا لبلينكن

بقلم: أسرة التحرير

على خلفية استئناف القتال في غزة توجد أهمية كبرى للإنصات إلى ما قاله وزير الخارجية الأميريكي انتوني بلينكن في زيارته الأسبوع الماضي إلى إسرائيل وبقوة أكبر لمطلب إدارة جو بايدن تقليص المس بالمدنيين.

حرص بلينكن على ان يوضح أن ما كان قبل الهدنة الإنسانية ذات الأيام السبعة، والتي كانت لغرض تحرير المخطوفين، لا يمكنه أن يستمر مع العودة إلى القتال. في مؤتمر صحفي عقده بعد لقائه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شدد بلينكن على أن موقف الولايات المتحدة، هو أنه "لا يمكن تكرار المس بالمدنيين في القتال في الجنوب مثلما كان في الشمال".

في إسرائيل المحمومة، منذ 7 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مع 1200 قتيل، مئات الجرحى ونحو 240 مخطوفا، بينهم رضع، أطفال، نساء، مسنون ومسنات، لم يتح المجال لنقاش جماهيري في مسألة المس بالمدنيين في قطاع غزة.

كما أن الجمهور الإسرائيلي لم يتعرف على حجم القتل والدمار في الجانب الآخر. من يتعرف في العالم على ما يجري من الصحافة الإسرائيلية فقط لا يرى إلا أجزاء من الصورة وهكذا منع نقاش جماهيري في الحاجة لتقليص المس بالمدنيين بمن فيهم من أطفال ورضع. ومن الجدير بالذكر، أنه حتى الآن ووفقا للتقديرات التي لم يتم نفيها في إسرائيل، قتل في قطاع غزة نحو 15 ألف نسمة بينهم الكثيرون ممن يعتبرون كـ "غير مشاركين" بما في ذلك أكثر من 6 آلاف طفل.

في النقاش على المساعدة الإنسانية أيضا يجب أن يؤخذ بالحسبان بأن إسرائيل قررت تقييد عدد الشاحنات المسموح بدخولها الى القطاع لأجل توفير الأغذية والأدوية.

نشر الجيش الإسرائيلي مطالبات عدة، لسكان أحياء في شمال مدينة غزة وشرقها لإخلاء منازلهم بل ونشر خريطة مفصلة ومعقدة فصل فيها مناطق فرعية سيكون السكان مطالبين لأن ينتقلوا إليها إذا ما تقدمت العملية العسكرية في الجنوب. غير أن الأمر يبدو صعبا على التنفيذ وأساسا حين يدور الحديث عن سكان من نحو مليوني نسمة، يضطرون للاكتظاظ في نحو نصف من مساحة القطاع. معظم المنطقة في الشمال لم تعد مناسبة للسكن بعد المعارك هناك.

إن دعوة لتقليص المس بالمدنيين وزيادة المساعدة الإنسانية، وبخاصة في ضوء حقيقة أنه ليس لسكان غزة الذين تركوا بيوتهم إلى أين يعودون، هامة أساسا على خلفية التقديرات التي تطلق على لسان مسؤولين كبار في المستوى السياسي والعسكري عن مدة القتال الطويلة المرتقبة. وزير الدفاع يوآف غالنت ورئيس الأركان هرتسي هليفي تحدثا عن بضعة أشهر أخرى شديدة من القتال.

إن تجاهل المس بالمدنيين والحاجة للسماح بمساعدة إنسانية لن يؤدي فقط إلى فقدان الثقة الدولية. الولايات المتحدة بحاجة لتعاون إسرائيل كي تتمكن من مواصلة إعطائها الإسناد وهذه مصلحة إسرائيلية.