بيبي لا يستعد لحكم غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت

بقلم: آفي يسسخروف

لمرات لا تحصى في العقد الأخير حذرت السلطة الفلسطينية إسرائيل من إضعافها. والمرة تلو الأخرى رفعت الرسائل مرارا وتكرارا، لكنها حظيت بالتجاهل من الجانب الإسرائيلي الذي لم يخفِ سياسة حكومة نتنياهو: تعزيز قوة حماس وإضعاف السلطة. مصدر في السلطة قال في حديث معي: "إنه في كل لقاء رفيع المستوى تقريبا رفعت رسائل واضحة جدا لنتنياهو عن الخطر المحدق من هذه السياسة وأساسا بسبب الخطر على استقرار السلطة والتأييد الجماهيري المتزايد لحماس". اليوم يقول المصدر إياه: "إن خيار إعادة السلطة إلى غزة غير ذي صلة ضمن أمور أخرى بسبب الموقف الواضح والحازم من رئيس الوزراء".

وبالفعل، في خطابه الأخير أيضا في منتهى السبت الماضي، عاد نتنياهو واستبعد تماما إمكانية إعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة.

وذكرت هذه الأقوال بعض المحافل في جهاز الأمن الإسرائيلي بأن "المستوى السياسي غير معني بإعادة السلطة الى القطاع."، يقول المصدر. "لكنه غير معني أيضا بحكم عسكري إسرائيلي. إذن ما الحل؟ وكالة الغوث؟ الأمم المتحدة. ربما سويسرا؟ يجب أن نفهم. لا يوجد خيار دولي جدي. أحد لا يقف في الطابور ويريد أن يتلقى المسؤولية عن إدارة قطاع غزة. اذا لم تكن إسرائيل تخطط لأن تقبل على نفسها المسؤولية، فستضطر إلى أن تفهم بأن السلطة الفلسطينية هي الجهة التي يجب أخذها بالحسبان، لليوم التالي لحماس في غزة". أقوال نتنياهو وإن كانت تسمع قاطعة جدا لكن واضح أنها تستهدف أساسا منع انتقال الأصوات من الليكود إلى حزب بن غفير أو سموتريتش. يحتمل جدا أنه رغم التصريحات الحازمة جدا من جانب نتنياهو، سيضطر إلى أن يبتلع لاحقا ضفدعا كهذا أو غيره في سياق السلطة الفلسطينية.

بمعنى، ربما ليس بالضرورة عودة السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس (أبو مازن) كما نتخيل، ربما في هذه اللحظة، لكن ربما عودة السلطة عبر جسم أو جهة أخرى تتماثل مع فتح.

أحد هذه الأجسام، التي يمكنها أن تشكل أساسا لإدارة قطاع غزة في اليوم التالي لحماس، هو اللجنة المدنية لغزة التي تتشكل عمليا من مجموعة موظفي السلطة الفلسطينية الذين يعالجون مسائل إنسانية ومدنية. ابتداء من مشاكل المياه وانتهاء بإصلاح البنى التحتية في الأيام العادية. هؤلاء أناس ما يزالون يتواجدون في غزة وما يزالون يتلقون الرواتب من السلطة. وكانوا على مدى سنين طويلة بمثابة ذراع وسيطة بين حماس وبين إسرائيل، في كل ما يتعلق بالأعمال المدنية على الأرض. يحتمل أن من داخل هذه اللجنة يقوم في المستقبل جسم أو شخصيات تأخذ على عاتقها إدارة غزة. إمكانية أخرى، يوجد حولها قليل من الهمس والنبش، هي عودة محمد دحلان إلى القطاع. يدور الحديث عن مسؤول كبير من فتح طردته حماس في الماضي من القطاع وبعد ذلك طرده أبو مازن من الضفة، بعد أن اشتبه بمحاولة التمرد ضده. اتحاد الإمارات يؤيد عودة دحلان ويده اليمنى سمير مشهراوي الذي التقى مؤخرا مسؤولي حماس إسماعيل هنية وخليل الحية بل وزار قطر. كما أنه تكبد أيضا عناء الثناء والتمجيد لهجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وبذلك "تصالح" مع حماس ظاهريا.

الولايات المتحدة تحاول هي الأخرى فحص الخيارات التي توجد لـ"اليوم التالي". في إدارة بايدن، حسب مصدر فلسطيني كبير، يحاولون منذ الآن ان يروجوا علنا لعودة السلطة إلى غزة ولكنهم يروجون أيضا لإجراء إصلاحات شاملة في مبنى السلطة. بمعنى، تغيير وجه السلطة، وقف الفساد والتحريض بل والتوجه إلى الانتخابات. وقال المصدر: "إنه ليس في نية الأميركيين التوجه إلى الانتخابات فور الحرب كون حماس ستحظى بأغلبية ساحقة. في الإدارة كانوا يريدون أن يروا بداية مسيرة إعمار غزة وفقط بعدها انتخابات ولاحقا أيضا رئيس آخر. أما في إسرائيل، فقد أقيم فريق في وزارة الدفاع يضم اللواءين السابقين غيورا آيلند وتمير هايمن، والذي يبحث في خيارات اليوم التالي، لكن في ديوان رئيس الوزراء يرفضون البحث في مستقبل القطاع وأساسا على ما يبدو خوفا من الضرر السياسي الذي سيلحق بنتنياهو إذا ما تراجع وأبدى استعدادا للبحث مع السلطة في حل يتناول قطاع غزة.

في هذه الأثناء، ينبغي القول: "إن الوضع الحزبي، الاقتصادي والسياسي للسلطة هو في أسوأ حال". لدى الجمهور الفلسطيني غضب كبير تجاهها على تجاهلها مسألة غزة وتأييدها الصامت لإسرائيل. الجمهور في الضفة لا يرى بعين العطف استمرار التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل، والذي بقي في هذه الفترة بشكل جزئي. اعتقلت أجهزة الأمن الفلسطينية غير قليل من نشطاء حماس في الفترة الأخيرة في الوقت الذي اعتقل فيه الجيش والشاباك الإسرائيلي المئات منهم. وحتى اللقاءات في المستوى الأمني المتدني تتواصل. في الجانب الأميركي يستمدون التشجيع من ذلك، بالطبع، وكانوا يريدون من إسرائيل التزاما ما بمشاركة السلطة في غزة بعد طرد حماس لكن إسرائيل ترفض ذلك حاليا.