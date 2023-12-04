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مرة أخرى يدفع الجيش بالغزيين إلى الجنوب

12/4/2023 2:31:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس






بقلم: عميرة هاس
عمليات القصف المتواصلة منذ يوم الجمعة الماضي وإعلانات الجيش الإسرائيلي من خلال المنشورات التي يتم إنزالها من الجو والرسائل المسجلة التي تتدفق في قنوات الراديو وتغريدات المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، التي يتم التقاطها فقط في الدقائق القليلة التي يكون فيها شبكة انترنت في مناطق معينة، واصلت، أول من أمس، حث سكان القطاع على الانتقال نحو الجنوب، نحو أقصى الجنوب، قرب الحدود مع مصر. وإلى الغرب قليلا نحو منطقة الشاطئ في خانيونس، رغم أن السفن الحربية، حسب السكان، قصفت خانيونس أيضا من البحر.
وسائل إعلام عديدة نشرت على شاشتها صور الدمار. في جباليا هذا هو القصف الثاني خلال يومين في مخيم اللاجئين الشيخ رضوان وفي جباليا وفي مدينة حمد الجديدة في شمال خانيونس وفي شرق خانيونس وفي المدينة نفسها. من الصعب متابعة كل التقارير عن جميع المناطق التي تم قصفها. يمكن أنه في الوقت الذي تتم فيه كتابة هذه السطور يكون هناك قصف في مكان آخر، الذي ستنتج عنه صور جديدة. حفر كبيرة وحولها أشخاص لا يصدقون ما يرون. سحب من الغبار ومن بينها يخرج طفل وهو يصرخ. مبان بلون سكني طويت وانهارت على رؤوس سكانها وجموع من الرجال يحاولون إنقاذ أحد من بين كتل وقضبان الحديد. المصابون المبعثرون على شارع صلاح الدين بعد إصابتهم بنيران الدبابات، بعد ذلك المستشفيات -المصابون الذين ينزفون والقتلى المستلقون على الأرض والحمالات التي عليها أجسام صغيرة والأسرة التي عليها أطفال بترت بعض أعضائهم وهم يبكون وفي حالة صدمة.
معطيات عدد القتلى التي تنشرها وزارة الصحة في غزة، التي هي تحت مسؤولية حماس، تستمر في الارتفاع. في إسرائيل لا يصدقون ذلك، لكنهم أيضا لا يشاهدون البث الحي للقنوات الفضائية، المتابعة الملاصقة لهذه التقارير تخلق وهم القرب والمشاركة وتزيد الشعور بالشلل المطلق إزاء القتل. الوصف اللفظي هو بديل بائس.
هنا وهناك يتم النشر عن معارك بين مسلحي حماس وجنود الجيش الإسرائيلي. وتفاخر حماس بدبابة إسرائيلية تمت إصابتها أو بالصواريخ التي تطلق نحو تل أبيب الكبرى، ليس لها أي صلة بالحفر التي توجد في الأحياء السكنية التي قتل سكانها، وبالأحياء التي تم قطع واجهاتها مثل كعكة الزفاف التي تم قطعها بالطول وليس بالعرض.
يوم الجمعة الماضي، كتبت لي صديقة اسمها نورا، وقالت إن الجيش الإسرائيلي أمرهم بالانتقال الى الجنوب. هي وزوجها غادرا بيت حانون الى مخيم جباليا للاجئين. المعارك والقصف أخذت في الاقتراب ولذلك بقوا في المخيم. زوجها فضل الانتظار ليوم آخر، وبعد ذلك قال إنه يجب المغادرة نحو الغرب أو الجنوب عن طريق الشاطئ. في يوم السبت ندما وقررا البقاء. فقد سمعا أنه في مسار النزوج هناك أشخاص تم إطلاق النار عليهم، وسمعا عن مناطق تم قصفها.
بعد قصف جباليا يوم السبت الماضي، كتبت لي بأن القصف كان قريبا جدا. الآن "هم يلقون علينا قنابل الدخان كي نغادر. ولكن لا أحد ينوي المغادرة". لا أحد يجبرهم على عدم المغادرة، لكن يتبين أن غير المتوقع في الطريق نحو الجنوب يخيفهم أكثر من البقاء في ملجأ في المخيم الذي يتم قصفه. وقد أرسلت لي صورة لها وهي تركب عربة يجرها حمار عندما ذهبت للبحث عن الطعام. وقد أرسلت لي صورة لأحفادها وابنها البكر في برلين. وكتبت أيضا بأن ابنتها انتقلت الى دير البلح وأنها "الآن نادمة"، بالأساس بسبب الاكتظاظ الكبير في المدرسة التي تحولت الى ملجأ، وبسبب الإهانة التي تشعر بها من العيش مع بضعة آلاف من دون مراحيض وكهرباء ومياه وتقريبا من دون طعام. بعد قصف جباليا في يوم الأحد، لم أسمع شيئا من نورا أو حتى من ابنتها. أنا أريد الاعتقاد بأن سبب ذلك هو أنه لا يوجد انترنت.
في ظهيرة أول من أمس، صديقة أبلغت صديقا مشتركا بأنها هي وأبناء عائلتها سيتركون خانيونس وسيذهبون الى الجنوب. وقد كانت تدير في المدينة مركزا نسويا، الذي منذ بداية الحرب أصبح مأوى لحوالي 600 نازح. من المساعدات حصلوا على 50 وجبة كل يوم، يجب أن توزع على الجميع. ما الذي سيحدث لهؤلاء الـ600؟ هل سينزحون مرة أخرى الى رفح؟. مساحة رفح هي 63 كم مربع. قبل الحرب كان يعيش فيها 280 ألف نسمة. الاكتظاظ المتوسط فيها هو من الأدنى في القطاع، 4.18 نسمة لكل كيلومتر مربع، حسب معطيات الأمم المتحدة. وحتى يوم الجمعة الماضي، كان عدد النازحين في رفح حوالي المليون شخص. وهم ربما يشملون أيضا سكان رفح الذين هربوا من الشرق أو الذين بيوتهم تضررت في عمليات قصف بيوت قريبة.
"الآن من نزحوا من غزة الى خانيونس يأتون الى رفح، ولا يوجد أي مكان لاستيعابهم"، قال ماهر الذي هو نفسه نزح مرتين، مرة من غزة الى بيت عائلته ومرة أخرى عند قصف البيت القريب من بيته حيث انتقل الى بيت شقيقه في حي آخر. "نحن محظوظون". وقد قال إنهم يعيشون في شقة وليس في منشأة عامة للجوء. كم عدد الأشخاص الذين هم محتجزون ويتجمعون الآن في رفح؟ كم عدد الأشخاص الذين يعتقد الجيش الإسرائيلي بأنه قادر على حشرهم في رفح؟ مليون و100 ألف شخص؟ مليون و300 ألف شخص؟ إذا كان الرقم مليونا، فإن متوسط الاكتظاظ هو 15.87 نسمة لكل كيلومتر. وإذا كان مليونا و300 ألف فهو 20.63 نسمة لكل كيلومتر. "سردين"، كتب شخص لصديقته القديمة التي تعيش في تل أبيب. سردين من دون مياه ومن دون طعام.
"للمرة الأولى في حياتي سجلت كي أحصل على الطحين وقد خجلت من ذلك"، قال ماهر. وقد سجل أيضا كنازح في مركز توزيع الأونروا من أجل الحصول على رزمة غداء. مرتان في الأسبوع يحصل المسجلون على رزمة فيها علبتا تونا وعلبتا بازيلاء. في الوقت الذي كنا نتحدث فيه كنا نسمع أصوات الانفجارات وقذائف المدافع من الشرق. أيضا سمعت صليات غريبة لإطلاق النار. تبين أن الشرطة الفلسطينية (نعم، التابعة لحماس) توجد في مراكز توزيع الغذاء لأن الناس يتشاجرون على الوجبات التي لا تكفي للجميع. هي تحاول فرض النظام وأيضا تعاقب التجار الذين يرفعون الأسعار وتغلق محلاتهم ليوم أو يومين.
أول من أمس، قامت إسرائيل بقصف منزل يبعد 500 متر عن بيت ماهر. ثلاثة من أبناء هذا البيت قتلوا. ماهر تذكر أن يحدثني عن ذلك فقط بعد أن سألته عن ذلك. أن تسكن على بعد 300 أو حتى 100 متر متر عن البيت الذي تم قصفه هذا أصبح يعد مكانا آمنا. "لكن جميعنا نخاف. ويجب عدم الاستنتاج من صوتي الهادئ بأنني لا أخاف".

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