وصول الدفعة الأولى من جرحى غزة للعلاج في قطر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
الدوحة 4 كانون الأول (بترا)-وصلت الدوحة مساء اليوم الاثنين، الدفعة الأولى من الجرحى الفلسطينيين في قطاع غزة، ضمن المبادرة التي أعلنتها قطر والتي سيتم بموجبها علاج 1500 من المصابين والجرحى الفلسطينيين من غزة في المستشفيات القطرية.
وأعلنت وزيرة التعاون الدولي في وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن الدفعة الأولى من الجرحى وصلوا الدوحة على متن طائرة إخلاء طبي تابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية.
وقدمت الخاطر الشكر لمصر لا سيما وزارة الصحة والهلال الأحمر المصري على تعاونهم وتسهيلاتهم في عملية نقل الجرحى والمصابين.
--(بترا)
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