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وصول الدفعة الأولى من جرحى غزة للعلاج في قطر

12/4/2023 2:31:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الدوحة 4 كانون الأول (بترا)-وصلت الدوحة مساء اليوم الاثنين، الدفعة الأولى من الجرحى الفلسطينيين في قطاع غزة، ضمن المبادرة التي أعلنتها قطر والتي سيتم بموجبها علاج 1500 من المصابين والجرحى الفلسطينيين من غزة في المستشفيات القطرية.
وأعلنت وزيرة التعاون الدولي في وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن الدفعة الأولى من الجرحى وصلوا الدوحة على متن طائرة إخلاء طبي تابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية.
وقدمت الخاطر الشكر لمصر لا سيما وزارة الصحة والهلال الأحمر المصري على تعاونهم وتسهيلاتهم في عملية نقل الجرحى والمصابين.
--(بترا)

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