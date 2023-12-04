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حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

12/4/2023 2:30:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أندرو جيه. تابلر* - (المجلة) 2023/11/17






على الرغم من أن واشنطن وشركاءها منعوا توسع الحرب حتى الآن، إلا أن الافتقار إلى قواعد واضحة على بعض الجبهات -وخاصة سورية- خلق بيئة خطيرة قد تتجاوز فيها أي جهة فاعلة، عن غير قصد، الخطوط الحمراء التي وضعتها جهة أخرى.
* * *
بعد مرور أربعين يوماً وليلةً (حتى تاريخ كتابة هذه السطور) على اندلاع أزمة غزة، لم تقع الحرب الإقليمية التي توقع البعض أنها قد تجتاح الشرق الأوسط وتُعطل أسواق الطاقة والاقتصاد في العالم -على الأقل حتى الآن. وتُواصل إسرائيل تنفيذ "عملية السيوف الحديدية" في غزة، التي يُفترض أنها تهدف إلى القضاء على قدرات حركة "حماس"، وإنشاء قطاع يحكمه أي طرف آخر في غزة، بطريقة أو بأخرى.
وفي غضون ذلك، برزت تقارير مفادها بأن إيران أبلغت "حماس" أن عدم إعطائها إنذاراً مسبقاً بشأن هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) يعني أن طهران لن تتدخل بشكل مباشر في الصراع. إلا أن وكلاء إيران يردون على إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة في ثلاثة مسارح إقليمية مختلفة. ويشمل المسرح الأول هجمات متعددة يشنها "حزب الله" وإسرائيل ضد بعضهما بعضا على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية. ويشمل المسرح الثاني صواريخ بعيدة المدى وطائرات من دون طيار يطلقها الحوثيون من اليمن، والتي تم اعتراض معظمها من قبل إسرائيل والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية أو سقطت في مناطق فارغة.
أما المسرح الثالث الذي يمكن اعتباره رداً غير متوقع أبداً -مع تداعيات سياسية غير معروفة بالقدر نفسه- فيشمل تصعيداً عسكرياً أفقياً متواصلاً استمر شهرا من قبل الميليشيات المدعومة من إيران ضد القواعد العسكرية الأميركية في مختلف أنحاء سورية والعراق، وما يزال مستمراً على الرغم من توجيه ثلاث ضربات عسكرية أميركية متتالية في أقل من ثلاثة أسابيع.
على طول "الخط الأزرق"
منذ هجوم "حماس" في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، يعلن "حزب الله" كل يوم مسؤوليته عن هجمات عدة على إسرائيل، والتي عادة ما يتبعها رد إسرائيلي. وقد دفعت هذه الديناميكية إسرائيل في 18 تشرين الأول (أكتوبر) إلى إصدار أمر بإجلاء المدنيين على مسافة خمسة كيلومترات من الحدود مع لبنان، كما تم إخلاء معظم القرى على الجانب اللبناني من الحدود ضمن النطاق نفسه أيضاً. وقد قُتل أكثر من 70 مقاتلاً من "حزب الله" و10 مدنيين لبنانيين في لبنان، بينما قُتل 10 إسرائيليين من بينهم 7 جنود في إسرائيل، حتى كتابة هذه السطور.
بين 7 تشرين الأول (أكتوبر) و14 تشرين الثاني (نوفمبر)، يُظهر تحليل تفصيلي أن "حزب الله" شن ما يقرب من 170 هجوماً على وجه التحديد من لبنان باستخدام أسلحة مضادة للدبابات، أو مدفعية، أو صواريخ، أو طائرات من دون طيار. كما استهدفت الجماعات الفلسطينية العاملة داخل لبنان، إسرائيل بدرجة أقل. وأعلنت "كتائب عز الدين القسام" التابعة لحركة "حماس" مسؤوليتها عن شن 8 هجمات صاروخية من لبنان خلال الفترة نفسها، في حين استهدفت العديد منها مدينة نهاريا ولكن تم اعتراضها من قبل الجيش الإسرائيلي أو سقطت في مناطق مفتوحة. وحاولت "سرايا القدس" التابعة لـ"حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين" التسلل مرتين من لبنان إلى إسرائيل، في حين شنت "قوات الفجر" التابعة لـ"الجماعة الإسلامية" ثلاث هجمات صاروخية من لبنان على شمال إسرائيل.
ومن خلال هذه الهجمات، يبدو أن "حزب الله" وإسرائيل قد طورا قواعد اشتباك غير معلَنة. فلا يبدو أن "حزب الله" يستهدف المدنيين باستثناء الهجوم على موظفي المرافق الكهربائية، الذي زعم "حزب الله" أنهم جنود كانوا يقومون بتركيب كاميرات وأجهزة "تجسس" أخرى. كما يستهدف "حزب الله" في المقام الأول المواقع العسكرية الإسرائيلية ويمتنع في الغالب عن شن هجمات أبعد من منطقة الإخلاء التي تمتد على مسافة خمسة كيلومترات داخل إسرائيل.
ومن جهتها، تستهدف إسرائيل "حزب الله" بشكل أساسي رداً على هجمات الحزب على أراضيها، ولا تستهدف سوى مصادر نيران الحزب، باستثناء بعض الغارات الجوية على مواقع إطلاق الصواريخ المتوقعة واستخدام الفوسفور في المناطق المشجرة لحرق النباتات وحرمان "حزب الله" من الغطاء الأرضي. وفي الفترة ما بين 7 تشرين الأول (أكتوبر) و14 تشرين الثاني (نوفمبر)، نفذت إسرائيل 327 غارة جوية أو عملية قصف مدفعي مستهدفة مواقع في جنوب لبنان.
عبور البحر الأحمر
شن الحوثيون في اليمن هجمات عدة فشل معظمها بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل خلال الفترة الماضية، وهددوا في الأيام القليلة الماضية بمهاجمة السفن الإسرائيلية في مضيق باب المندب. ومع أن إسرائيل والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تمكنت من اعتراض صواريخ الحوثيين وطائراتهم المسيرة، إلا أن الحوثيين أثبتوا قدرتهم على إحداث الفوضى في المنطقة، حيث أسقطوا طائرة مسيرة أميركية قبالة سواحل اليمن وضلت بعض صواريخهم طريقها إلى بعض المناطق غير المقصودة.
بدأ رد الحوثيين في أعقاب الانفجار الذي وقع في "المستشفى الأهلي" في 19 تشرين الأول (أكتوبر)، عندما أطلقوا ثلاثة صواريخ "كروز" على طائرات مسيرة عدة من اليمن، والتي أسقطتها المدمرة الأميركية "يو إس إس كارني" USS Carney فوق البحر الأحمر. وقال البنتاغون إن الهدف المقصود كان على الأرجح إسرائيل. وأفادت بعض التقارير بأن السعودية أسقطت صاروخاً كان قد انحرف نحو المجال الجوي السعودي. ثم في 27 تشرين الأول (أكتوبر)، تحطمت طائرتان مسيرتان مجهولتا الهوية في مدينتَي طابا ونويبع المصريتين، مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص على الأقل. وفي غضون ذلك، أبلغت إسرائيل عن وجود تهديد جوي من البحر الأحمر، مما يشير إلى أن الحوثيين أطلقوا على الأرجح الطائرتين المسيرتين بهدف استهداف إسرائيل. واعترض الجيش الإسرائيلي إحدى الطائرتين المسيرتين فوق البحر الأحمر بالقرب من نويبع، وتحطمت الطائرة الثانية في طابا بالقرب من الحدود الإسرائيلية. وبعد بضعة أيام في 31 تشرين الأول (أكتوبر)، زعم الحوثيون أنهم أطلقوا وابلاً من الصواريخ الباليستية وصواريخ "كروز" على جنوب إسرائيل، ولم يصل أي منها إلى أهدافها المعلنة. وتشير تقارير استخباراتية مفتوحة المصدر إلى سقوط أحد الصواريخ في منطقة خالية في "المدورة".
بعد ذلك بوقت قصير، نشر الجيش الإسرائيلي لقطات تُظهِر طائرة مقاتلة من طراز "إف-35 آي" وهي تعترض صاروخ "كروز"، وتُظهِر نظام الدفاع الصاروخي البعيد المدى "السهم" Arrow وهو يعترض صاروخاً باليستياً. وفي 5 تشرين الثاني (نوفمبر)، أفادت التقارير بأن السعودية أسقطت صاروخاً آخر في الجزء الشمالي الغربي من المملكة بالقرب من الحدود الأردنية، وأعقب ذلك في اليوم التالي هجوم بطائرة مسيرة ضد إسرائيل تبناه الحوثيون -والذي لم يلق أي رد أو يؤدي إلى إغلاق المطارات الإسرائيلية أو غيرها من المرافق.
وفي 8 تشرين الثاني (نوفمبر)، اتخذ هذا الاتجاه منحى أكثر خطورة عندما أكد مسؤولو الدفاع الأميركيون أن الحوثيين أسقطوا طائرة عسكرية أميركية مسيرة من طراز "إم كيو-9" قبالة سواحل اليمن. وفي 14 تشرين الثاني (نوفمبر)، هدد الحوثيون علناً السفن الإسرائيلية في مضيق باب المندب قبالة اليمن، ثم حاولوا شن هجوم بطائرة مسيرة انطلقت من اليمن واعترضتها المدمرة الأميركية "يو إس إس توماس هودنر" USS Thomas Hudner. واشتبك طاقم السفينة مع الطائرة المسيرة وأسقطها لضمان سلامة السفينة والأفراد الأميركيين، ولم تتكبد السفينة أي أضرار أو إصابات.
العراق وسورية
يمكن القول إن الاتجاه الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لواشنطن يتعلق بهجمات الميليشيات الإيرانية على القواعد الأميركية في العراق وسورية. ويُظهر التتبع المفصل للهجمات الإيرانية والضربات الأميركية المضادة، الذي أجراه زملائي في معهد واشنطن أن الميليشيات المدعومة من إيران شنت منذ 18 تشرين الأول (أكتوبر) وحتى كتابة هذه السطور -ومجدداً بعد الانفجار في"المستشفى الأهلي" مباشرة- ما يقرب من 77 هجوماً منفصلاً ضد عناصر أميركيين في العراق وسورية. وشملت هذه الهجمات 43 غارة على قواعد أميركية في سورية و34 غارة في العراق المجاور، باستخدام الصواريخ والقذائف وطائرات من دون طيار أكثر دقة على نحو متزايد.
وفي 14 تشرين الثاني (نوفمبر)، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية عن وقوع 28 هجوماً ضد القوات الأميركية في سورية و27 في العراق منذ 18 تشرين الأول (أكتوبر). (في إحصاءاته، لا يضمن البنتاغون بعض التقارير مفتوحة المصدر عن الهجمات ما لم يتم إثبات أنه تم شنها على القوات الأميركية على وجه التحديد، وبالتالي جاء الاختلافات في عدد الهجمات). وبغض النظر عن العدد الدقيق، تفوق وتيرة الهجمات إلى حد كبير الأرقام الأساسية المسجلة قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر).
ويُظهِر تحليل البيانات حتى الآن أن الهجمات تنطلق من ثلاث مناطق. وتُركز المنطقة الأولى على القواعد الأميركية في غرب الفرات، وفي غرب العراق "عين الأسد"، و"التنف" في جنوب سورية. ويتم شن السلسلة الثانية من الهجمات من داخل شمال العراق ضد القواعد الأميركية الواقعة شرق الفرات في سورية في الشدادي والرميلان، وفي شمال العراق في مطار أربيل وحرير. أما السلسلة الثالثة من الهجمات، فيتم شنها من عدد كبير من قواعد الميليشيات الإيرانية على الضفة الغربية لوادي نهر الفرات الأوسط السوري، وتشمل أسلحتها صواريخ قصيرة المدى يتم إطلاقها ضد القواعد الأميركية و"قوات سورية الديمقراطية" في حقول النفط في دير الزور. كما يتم شن بعض الهجمات، من المنطقة نفسها، بالطائرات المسيرة البعيدة المدى على الشدادي والرميلان وتل بيدر.
ورداً على الهجمات، شنت إدارة بايدن ثلاث ضربات منفصلة على أهداف تابعة للميليشيات الإيرانية في سورية في 27 تشرين الأول (أكتوبر)، و8 تشرين الثاني (نوفمبر)، و13 تشرين الثاني (نوفمبر)، وقد رافق كلاً منها بيان فوري مفاده بأن الرئيس بايدن قام بذلك دعماً للقوات الأميركية. وفي حين أوضح البيانان الصادران في 27 تشرين الأول (أكتوبر) و8 تشرين الثاني (نوفمبر) أن الولايات المتحدة لا تريد المزيد من التصعيد مع إيران، إلا أن هذه الكلمات كانت غائبة عن رسالة ضمنية، بل واضحة، تم توجيهها في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) ومفادها بأنه من المرجح أن تؤدي المزيد من الهجمات إلى رد فعل أكبر. واستمرت الهجمات لمدة يومين آخرين قبل ليلة من السلام في 16 تشرين الثاني (نوفمبر)، أي بعد شهر تقريباً من الانفجار في "المستشفى الأهلي".
الافتقار إلى قواعد واضحة
في حين قللت إدارة بايدن من أهمية الهجمات، إلا أن كل حادثة تزيد من احتمالات سقوط ضحايا أميركيين وما ينتج عن ذلك من تداعيات سياسية على الانتخابات الرئاسية الأميركية للعام 2024. وحتى الآن، وبعد تقييم الحالات، يقول البنتاغون إن 27 فرداً تعرضوا لإصابات دماغية رضحية و32 فرداً تعرضوا لإصابات أخرى غير خطيرة. وقد عاد كل هؤلاء الأفراد البالغ عددهم 59 شخصاً إلى الخدمة الفعلية، مما يشير إلى أن واشنطن كانت قادرة على التعامل مع الهجمات بفعالية ومن دون تكبد تكلفة كبيرة حتى الآن.
لكن كل هجوم يزيد من خطر وقوع حادث يؤدي إلى خسائر في الأرواح. ومن المرجح أن يؤدي أي هجوم يسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا إلى توجيه دعوات، من اليمين المتطرف واليسار المتطرف في الطيف السياسي الأميركي، إلى واشنطن لكي تسحب قواتها من سورية والعراق.
وهذه هي النية المعلنة للتحالف الثلاثي السوري الذي يتألف من النظام السوري وإيران وروسيا، والذي كان منشغلاً هذا الصيف بمحاولة إثارة الفتنة بين "قوات سورية الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة والقبائل العربية المحلية. وقد حدثت اشتباكات بين الطرفين في شهرَي آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) الماضيين بسبب مشاكل قائمة منذ فترة طويلة ومتعلقة بالهيمنة الكردية على قيادة "قوات سورية الديمقراطية" وسيطرتها على "مجلس دير الزور العسكري".
بشكل عام، ما تزال مهاجمة الولايات المتحدة في سورية منخفضة المخاطر وكثيرة المنافع لإيران وحلفائها. وتوفر سورية القدر الأعظم من حرية المناورة للخصوم العسكريين، كما أن قواعد اللعبة هناك هي الأكثر مرونة -على عكس الحدود اللبنانية الإسرائيلية حيث يبدو أن الجانبين يتجنبان المخاطرة خوفاً من ارتكاب خطأ يؤدي إلى صراع أوسع نطاقاً. لكن غياب القواعد الواضحة وانتشار الجيوش الأجنبية العاملة في سورية ينشئان في الوقت نفسه بيئة خطيرة قد تؤدي إلى تصعيد غير مقصود، وما قد يرافق ذلك من حرب إقليمية ودمار على نطاق كبير.

*أندرو تابلر: زميل مارتن ج. غروس وفي برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن، والمدير السابق لشؤون سورية في "مجلس الأمن القومي" الأميركي. يركز بحوثه على سورية والمصالح الأميركية في بلدان المشرق العربي. الترجمة لمعهد واشنطن.

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