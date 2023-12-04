هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

مايكل يونغ* - (كارنيغي الشرق الأوشط) 2023/11/28

أصدرت إسرائيل والولايات المتحدة بيانات ملؤها الثقة حول الحرب، لكنهما لا تملكان على ما يبدو تصورا سياسيا لإنهاء الصراع.

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انتهت هدنة الأربعة أيام في غزة وتم تمديدها ليومين إضافيين. ولكن، ما الذي سيحدث بعدئذ؟ المواقف الإسرائيلية والأميركية محمّلة بإعلانات نوايا واثقة، لكن الجانبين لا يملكان على ما يبدو تصورا سياسيا من شأنه إنهاء القتل في غزة.

هذا أمر مفاجئ نوعا ما لأن الأميركيين كانوا قلقين منذ البداية حول ما إذا كان الإسرائيليون واضحين بشأن ما قد تؤول إليه عمليتهم العسكرية في غزة. وقد أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن الإسرائيليين، خلال الزيارة التي قام بها إلى إسرائيل بعد الهجمات التي نفذتها حماس يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر)، أن قراراتهم تستوجب "التفكير المتأني. وتتطلب طرح أسئلة صعبة للغاية. وتستلزم أيضا تحديد الأهداف بوضوح، وإجراء تقييم صادق حول ما إذا كانت الخطوات التي يتم اتخاذها تحقق هذه الأهداف". وتم تفسير تصريحه بأنه تحذير مفاده بأن إسرائيل، إذا كانت تفتقر إلى خطة استراتيجية للخروج من غزة، قد تجد نفسها عالقة في مأزق، وقد تُحمَّل على نحو متزايد مسؤولية ارتكابها المجازر بحق السكان المدنيين، ما من شأنه أن يولد ديناميكيات تؤدي إلى صراع إقليمي.

ولم يهدئ الاجتياح الإسرائيلي لغزة هواجس الأميركيين، وتطرقت صحف عدة إلى هذه المخاوف، منها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية التي نقلت يوم 6 تشرين الثاني (نوفمبر) ما مفاده: "أعرب مسؤولون كبار في إدارة بايدن عن قلقهم وإحباطهم إزاء افتقار إسرائيل إلى 'استراتيجية للخروج' من غزة. وقد طرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أسئلة حول هذا الموضوع على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتلقى انطباعا بأن هذا الأمر لم يُطرح للمناقشة حتى الآن...".

ربما يكون هذا صحيحا. ولكن سرعان ما اتضح لنا أن الولايات المتحدة نفسها لا تملك أيضا تصورا واضحا لإنهاء النزاع. وقد نشر بايدن مقالا في صحيفة "الواشنطن بوست" يوم 18 تشرين الثاني (نوفمبر) سعى من خلاله إلى رسم مسار سياسي تتبعه إدارته في المرحلة المقبلة. وكان الانطباع أن الرئيس يعيد تدوير أفكار سابقة لم تتكلل بالنجاح. فقد كان جل تركيز بايدن على حرب أوكرانيا التي يبدو أن معظم الناس قد نسوها، لكنه في الشق الفلسطيني لجأ إلى المقاربة القديمة نفسها. فهو يرى أن "حل الدولتين، الذي يتمثل في وجود شعبين يعيشان جنبا إلى جنب وبقدر متساوٍ من الحرية والفرص والكرامة، هو النتيجة التي يجب أن يؤدي إليها الطريق نحو السلام. لكن تحقيق ذلك سيتطلب التزامات من الإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك من الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا. وهذا العمل يجب أن يبدأ على الفور".

لا ينطوي هذا الأمر على مفاجآت، مع أن بايدن لم يشرح كيف يمكن أن يحظى حل الدولتين بالزخم، نظرا إلى المزاج السائد الذي لا يبشر بالخير في إسرائيل اليوم، إذ يخوض سياسيون إسرائيليون نقاشات حول مشاريع ترحيل الفلسطينيين قسرا إلى دول عربية أخرى. ومع أن بايدن كرر اللازمة نفسها عن ضرورة إلحاق الهزيمة بحماس، فقد كتب قائلا: "يجب ألا يتعرض الفلسطينيون إلى التهجير القسري من غزة، وألا تتم إعادة احتلال القطاع، ولا فرض الحصار عليه، ولا تقليص أراضيه. وبعد انتهاء هذه الحرب، يجب أن تكون أصوات الشعب الفلسطيني وتطلعاته في قلب عملية الحكم في غزة في مرحلة ما بعد الأزمة".

الأرجح أن ما سيبقى في أذهان الإسرائيليين من مقال بايدن هو تحديدا حديثه عن إرساء "مستقبل خال من حماس". ويبدو أن نتنياهو وحلفاءه في اليمين المتطرف (وربما معظم السياسيين الإسرائيليين البارزين) لا يأبهون في الغالب بحل الدولتين. ونظرا إلى أن الأميركيين لم يفعلوا ذلك في السابق، من المستبعد أن يتلقفوا الآن الفكرة التي أعادت دول إسلامية وعربية إحياءها مؤخرا، وهي "التمسك بمبادرة السلام العربية للعام 2002"، التي تعرض على إسرائيل توقيع اتفاقات سلام مع كل الدول العربية مقابل انسحابها من الأراضي التي احتلتها في حزيران (يونيو) 1967، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يُتفق عليه وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، والقبول بقيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة تكون عاصمتها القدس الشرقية. ولن تمتحن إدارة بايدن أبدا نوايا حماس، على الرغم من أن رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، أعلن في الآونة الأخيرة: "نحن مستعدون للدخول في مفاوضات سياسية تقود إلى حل الدولتين، على أن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية".

بتعبير آخر، لدى الرئيس الأميركي فكرة حول النتيجة التي يريد بلوغها، لكنه لا يعرف كيف يمكن تحقيقها. من خلال التركيز على سحق حماس، عاد بايدن إلى تبني وجهة النظر الإسرائيلية حول الصراع -وجهة النظر نفسها التي أعرب أثناء زيارته إلى إسرائيل في شهر تشرين الأول (أكتوبر) عن تخوفه من كونها تفتقر إلى الوضوح حول كيفية تحقيق أهدافها. كذلك، لم يأخذ بايدن في الحسبان واقع أن ما من أحد يثق بعد الآن بقدرة الأميركيين على الوفاء بالتزاماتهم. وإذا خسر بايدن الانتخابات بعد عام من اليوم، فغالب الظن أن كل ما يقوله سُرعان ما سيقلبه رأسا على عقب خصمه الجمهوري، ولا سيما إذا كان دونالد ترامب.

وبالمثل، لا يعلم أحد كيف سيتعامل مع غزة، حيث كل الخيارات تطرح مشاكل. فالسلطة الفلسطينية ليست متلهفة لبسط سيطرتها على القطاع، ناهيك عن المصريين أو الأمم المتحدة. قد تريد إسرائيل إبقاء قوات لها هناك، لكن المهلة الزمنية التي ستلقى قبول الأميركيين غير واضحة. وحتى لو أن إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية اتفقتا على ضرورة القضاء على حماس، لا يبدو أنهما تأخذان في الاعتبار المشاكل التي قد تعيق هذه العملية.

المشكلة الأولى هي، كلما طالت الحرب على غزة، ازداد احتمال أن تمتد رقعتها لتشمل دولا أخرى في المنطقة، ولا سيما لبنان. وقد أظهر الأميركيون بوضوح تام أنهم لا يفضلون هذا الخيار، وأرسلوا مبعوثين إلى المنطقة للتعبير عن ذلك. ولكن كيف يتوافق هذا الأمر مع تصريحات بايدن بوجوب القضاء على حماس؟ أصبح جليا أن هذه النتيجة ستشكل انتكاسة لإيران، وبالتالي قد يعمد الإيرانيون وحلفاؤهم إلى تصعيد وتيرة الصراع لتجنب وقوع هذا السيناريو. لذلك، قد يُضطر بايدن قريبا إلى الاختيار بين إما وقف العملية العسكرية الإسرائيلية، أو السماح لها بالاستمرار وربما جر واشنطن إلى صراع إقليمي تسعى جاهدة إلى تفاديه.

المشكلة الثانية المحتملة تتمثل في تكلفة الحملة الإسرائيلية، التي تتوقع بعض التقديرات أنها ستبلغ 50 مليار دولار إذا دام الصراع بين ثمانية أشهر واثني عشر شهرا. قدرت وزارة المالية الإسرائيلية أن هذه الحرب تكلف الاقتصاد 270 مليون دولار يوميا، ما يعني أنها كبدت البلاد ما بين 12 و13 مليار دولار حتى اليوم. وفيما قد تتكفل الولايات المتحدة بتغطية قسم من هذا المبلغ، لا يجب الإفراط في التركيز على ذلك، نظرا إلى أن المزاج العام في الكونغرس الأميركي يعارض تخصيص الأموال من أجل حروب خارجية. وقدرت وزارة المالية الإسرائيلية أيضا أن يصل معدل النمو الاقتصادي للعام 2023 إلى نحو 2 في المائة، علما بأن التوقعات السابقة أشارت إلى أنه سيبلغ 3.4 في المائة. ومع أن هذا العامل لن يسهم كثيرا في عملية صنع القرار على المدى القصير، فهو يدفع إلى التساؤل عما إذا كانت إسرائيل قادرة على تحمل تكاليف عملية عسكرية طويلة في غزة، في ظل غياب حل واضح.

أما المشكلة الثالثة فهي الخسائر البشرية الناجمة عن الاجتياح الإسرائيلي لغزة. لقد منحت إدارة بايدن الحكومة الإسرائيلية قسطا من الوقت لتحقيق أهدافها، لكن هذه المهلة تكاد تنقضي، خصوصا على ضوء الهدنة الراهنة. فاستمرار الأوضاع على النحو الذي كانت عليه، فيما تركز إسرائيل هجماتها على جنوب غزة حيث لجأ أكثر من مليون شخص، سيشعل بالتأكيد موجة من الغضب الشعبي المتزايد، ما يعني ضغطا شعبيا أكبر على البيت الأبيض. وقد أثار نفاق الإدارة الأميركية استهجان الكثيرين، نظرا إلى أن الرئيس ووزير الخارجية أعربا عن تعاطفهما مع الأطفال الفلسطينيين من جهة، ثم أكدا من جهة أخرى ضرورة مواصلة الحرب لإلحاق الهزيمة بحماس.

لقد تجاوزنا بالفعل عتبة ما يمكن تقبله في غزة. إن إطالة حماس أمد عملية تبادل الإسرائيليين في عهدتها مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، ستؤدي إلى إبطاء زخم التوغل البري الإسرائيلي بشكل أكبر. ومع ذلك، ما لم يرسم الأميركيون مسارا سياسيا واقعيا للخروج من مأزق غزة، قد تستمر الحرب إلى ما لا نهاية، فيما تسعى إسرائيل إلى تحديد ما يمكن أن تعتبره نصرا لا يقبل الجدل. فالعنف الخالي من أي هدف سياسي ينطوي عادة على إراقة الكثير من الدماء. لكن الأميركيين يدركون أمرا واحدا، أن "حوار الردع" الضمني مع إيران هو ما أسهم في تفادي نشوب صراع أوسع نطاقا بكثير. فهل بايدن مستعد لإطلاق العنان أمام المزيد من الوحشية الإسرائيلية، حتى إذا عنى ذلك تقويض هذا الحوار؟



*مايكل يونغ: مدير تحرير في "مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط" في بيروت، ومحرر مدونة "ديوان" في كارنيغي المعنية بشؤون الشرق الأوسط. كان سابقا كاتبا ومحرر صفحة الرأي في صحيفة "ديلي ستار" اللبنانية، وينشر راهنا مقالا أسبوعيا في كل من صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية، وفي الموقع الإلكتروني "ناو ليبانون". وهو أيضا مؤلف كتاب "أشباح ساحة الشهداء: رواية شاهد عيان عن نضال لبنان من أجل البقاء" The Ghosts of Martyrs Square: An Eyewitness Account of Lebanon's Life Struggle، الذي أدرجته صحيفة "وول ستريت جورنال" ضمن قائمة الكتب العشرة الأبرز للعام 2010، وحاز على الجائزة الفضية في مسابقة "جائزة الكتاب للعام 2010" التي نظمها "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى".