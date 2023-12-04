-->

Tuesday, 05 December 2023 12:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شباب الفحيص يستقطب شحادة وحداد تحضيرا للدفاع عن لقب ألعاب الشارقة

12/4/2023 2:30:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – قرر نادي شباب الفحيص، المشاركة في النسخة السادسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والتي تحتضنها إمارة الشارقة خلال الفترة من 2 إلى 12 شباط (فبراير) العام المقبل، مع اعتمادها ثمانية ألعاب، وهي: كرة السلة، كرة الطاولة، كرة الطائرة، القوس والسهم، الكاراتيه، الرماية، المبارزة، وألعاب القوى.
ويتأهب فريق شباب الفحيص للدفاع عن لقبه التاريخي بلعبة كرة السلة - والذي توج به في النسخة الخامسة من البطولة التي أقيمت العام 2020، عقب فوزه على فريق سبورتنغ المصري بنتيجة (61-59)، حيث يتوقع أن يخوض الفريق معسكرا مشتركا مع فريق سبورتنغ في القاهرة خلال الفترة المقبلة، تحضيرا لمقارعة نخبة من الأندية المشاركة في البطولة التي تمثل دول، الإمارات ومصر ولبنان وسورية والكويت والعراق وليبيا والسعودية.
ويتولى المدرب الوطني نايف عصفور مهمة الإدارة الفنية لفريق شباب الفحيص، ويساعده محمد اتكيدك، وينضم إلى جانبهما كل من: أحمد سمير مدربا للياقة البدنية وأنس جبارات معالجا.
وأنجزت إدارة الفحيص تعاقدها مع لاعبتي المنتخب الوطني وفريق النادي الأرثوذكسي، ذكرى شحادة وجوانا حداد، بهدف تمثيل الفريق في الاستحقاق الخارجي، لتنضما إلى اللاعبات، زاره النجار وميس النوباني ورشا عبده وليليانا أبو جبارة وتالا شحاتيت وماريا الحن، التي تنتظر الضوء الأخضر من الطبيب المعالج في الأيام المقبلة، لبحث إمكانية عودتها إلى التدريبات الجماعية للفريق عقب إصابتها مؤخرا مع المنتخب الوطني للسيدات في نهائيات المستوى الثاني من البطولة الآسيوية.
كما تشارك الشقيقتان الناشئتان زينة وحور قراعين والواعدة سارة أبو شما ولاعبات ناشئات في تدريبات الفريق الأول، لإكسابهن الخبرات وبحث إمكانية الاستعانة بهن.
كما يواصل الجهاز الفني لفريق شباب الفحيص، متابعة أوضاع اللاعبة يارا حمادة، والتي تعمل طبيبة مقيمة في إحدى مستشفيات الشمال، حيث يتوقع أن تتسبب ظروف العمل في إبعادها عن المشاركة بالألعاب العربية، في الوقت الذي يواصل فيه عصفور رحلة البحث عن لاعبتين محترفتين، تشكلان الإضافة الحقيقية للفريق لإبقائه منافسا على اللقب.
وقال رئيس نادي شباب الفحيص أيمن سماوي في معرض رده على استفسارات "الغد" حول قرار المشاركة بالألعاب العربية: "نحن حاملو لقب النسخة الأخيرة من دورة الألعاب العربية، وطموحاتنا تتجسد في المحافظة على اللقب، ندرك أن المنافسة ستكون صعبة في النسخة المقبلة وأننا سنكون تحت ضغوطات أكبر مع تطور كرة السلة النسوية في المنطقة العربية، لكنني أعتقد أننا نمتلك خبرة جيدة لخوض مثل هذه البطولات، تؤهلنا حتما للمنافسة، وهذا هو الطموح والهدف المنشود دائما".
وثمن سماوي، الجهود التي بذلها المدير الفني السابق للفريق فيصل النسور، مؤكدا: "استمر النسور في تدريب الفحيص لنحو 7 سنوات، وسطر إنجازات كبيرة معنا، لكن التغيير لم يكن فنيا بقدر رغبة المدرب بخوض تحد جديد"، مؤكدا أن أبواب النادي مفتوحة دوما لعودة أبنائه المخلصين.
وأشاد سماوي بطريقة العمل التي ينتهجها الفحيص في طريقة البناء والتحضير لمختلف الفرق، لافتا: "تحضيرنا لفرقنا السلوية يكون على مدار العام في حلقة مستمرة وليست موسمية، نسيطر اليوم على ألقاب الناشئات في الفئات العمرية وننتظر تعليمات وشكل موسم السيدات، والذي نأمل بأن يلبي طموحات لاعباتنا في توفير فرصة الاحتكاك الداخلي لهن"، معربا عن تمنياته بأن تتعافى كرة السلة الأردنية من خلال ترتيب البيت الداخلي لضمان ديمومة إقامة البطولات.
ولم يخف سماوي طموحاته في استضافة الفحيص لفعاليات النسخة 24 من البطولة العربية لأندية السيدات بكرة السلة، للمرة الثالثة في تاريخ النادي، مشيرا في هذا الصدد: "نعمل على طلب استضافة البطولة العربية للمرة الثالثة، وسنقوم بمخاطبة الاتحاد العربي بشكل رسمي من خلال اتحاد كرة السلة بعد ختام دورة الألعاب العربية في الشارقة، وسيكون قرار الاستضافة مقرونا بتوجهات الاتحاد العربي".

MENAFN04122023000072011014ID1107533614

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث