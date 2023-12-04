-->

Tuesday, 05 December 2023 12:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفيصلي يقصي الشارقة بفوز مثير في ختام مشواره بـأبطال آسيا

12/4/2023 2:30:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان - قلب فريق الفيصلي الطاولة على ضيفه الشارقة الإماراتي وتغلب عليه بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت أحداثها الاثنين، على ستاد عمان الدولي، والتي تابعها 1343 مشجعا، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم
وتقدم الشارقة بالنتيجة بعد مرور 34 دقيقة من اللقاء عبر اللاعب فراس بالعربي، قبل أن يعدل رزق بني هاني الكفة للفيصلي عند الدقيقة 90 من زمن اللقاء، فيما سجل المهاجم التونسي رفيق الكامرجي هدف الفوز عند الدقيقة السابعة من الوقت بدل من الضائع.
ووصل الفيصلي للنقطة السادسة على جدول ترتيب المجموعة الثانية وفي المركز الرابع والأخير، فيما تراجع الشارقة للمركز الثالث وبرصيده 8 نقاط، ويتقدم عليه السد القطري بفارق المواجهات المباشرة وهو الذي وصل للنقطة الثامنة بعد تعادله مع ناساف كارشي الأوزبكي بهدفين لمثلهما في التوقيت ذاته، علما بأن ناساف ضمن صدارة المجموعة والتأهل.
وتعرض لاعب فريق الفيصلي أمين الشناينة لإصابة خطيرة خلال الدقائق الخمس الأخيرة، اضطر على إثرها مغادرة الملعب بسيارة الإسعاف لإحدى المستشفيات القريبة من الملعب.
وانتقد المدير الفني لفريق الفيصلي أحمد هايل، أرضية ستاد عمان الدولي، حيث أوضح خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن أرضية الملعب تسببت في إصابة نجم الفريق أمين الشناينة بإصابة خطيرة خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، متمنيا الشفاء العاجل له والعودة سريعا للملاعب.
وعلى الرغم من فوز الفيصلي في المباراة، إلا أنه غادر البطولة من دور المجموعات، بعد تذيله المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.
وبدأ الفيصلي مشواره في البطولة الآسيوية بالخسارة على أرضه من ناساف 0-1، قبل أن يتعثر أمام الشارقة في الإمارات 0-1، فيما خسر بالجولة الثالثة من السد في الدوحة بنتيجة 0-6، قبل أن يسجل فوزه الأول في الجولة الرابعة على السد 2-0 في عمان، ليعود ويتلقى الخسارة من ناساف في أوزبكستان بنتيجة 1-0.
تشكيلة الفريقين
الفيصلي: نور الدين بني عطية، سالم العجالين، حسام أبو الذهب، أنس بني ياسين، محمد الكلوب (إحسان حداد)، عبيدة السمارنة، نزار الرشدان (خالد زكريا)، حاتم الروشدي (قصي المنصوري)، أمين الشناينة (رفيق الكامرجي)، عارف الحاج (أحمد أبو شعيرة) ورزق بني هاني.
المدير الفني: أحمد هايل
الشارقة: درويش محمد، عبد العزيز الكعبي، سالم سلطان، عبد الله غانم، كايو لوكاس، ميراليم بيانيتش، فراس بالعربي (خالد باوزير)، ماجد راشد، لوان بيريرا (سبيستيان تيجالي)، ماجد حسن (ضاري فهد(سالم صالح))، موسى ماريغا.
المدير الفني: كوزمين أولاريو
الحكام: حنا حطاب (سورية)، علي أحمد (سورية)، محمد قزاز (سورية)، وسونغكران بونميكيارت (تايلند).
الإنذارات: نزار الرشدان، نور الدين بني عطية، إحسان حداد (الفيصلي)، وماجد حسن، كايو فرنانديز، درويش محمد وموسى ماريغا (الشارقة)، والبطاقة الحمراء لماجد راشد وميراليم بيانيتش
سيناريو الأهداف
- مرر لاعب الشارقة كايو فرنانديز كرة لزميله فراس بالعربي من خلف دفاعات الفيصلي، ليواجه الأخير الحارس بني عطية ويضعها على يمينه بإتقان (34).
- سدد مهاجم الفيصلي رزق بني هاني كرة صاروخية من الجهة اليسرى، استقرت في الزاوية البعيدة لمرمى الشارقة (90).
- مرر لاعب الفيصلي رزق بني هاني الكرة من الطرف الأيمن للمهاجم البديل رفيق الكامرجي الذي سددها من اللمسة الأولى في المرمى من مسافة قريبة (90+7).
فرص المباراة
- أطلق ماريغا كرة صاروخية ارتطمت بالدفاع قبل تحولها لركلة ركنية (2).
- سدد راشد كرة قوية من مسافة قريبة أبعدها بني عطية ببراعة عن مرماه (3).
- واصل بني عطية حضوره المميز بإبعاد رأسية بيريرا (5).
- سدد الحاج كرة قوية أرضية مرت بجانب القائم الأيمن (9).
- نفذ بيانيتش ركلة ثابتة وصلت لفرناندينز الذي سددها برأسه من الخلف فوق المرمى (25).
- سدد الرشدان كرة هوائية مخادعة مرت بمحاذاة المرمى (33).
- صوب بيريرا كرة مميزة من الجانب الأيسر تكفلت عارضة الفيصلي بإبعادها (37).
- أطلق حداد كرة أرضية زاحفة من مسافة بعيدة استقرت بأحضان حارس الشارقة (58).
- سدد بالعربي كرة قوية بيسراه لم تعرف طريق المرمى (68).
- حاول الروشدي بسلاح التسديد من بعيد دون أن تنجح كرته في الوصول للمرمى (79).
نجم اللقاء
حصل لاعب فريق الشارقة فراس بالعربي على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بحسب مراقب الاتحاد الآسيوي، علما بأنه مسجل الهدف الوحيد لفريقه.

MENAFN04122023000072011014ID1107533613

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث